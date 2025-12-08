Esther Rojo, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género: "No toda la protección pivota sobre la pulsera"

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Rojo, ha aclarado que "no toda" la protección de las mujeres víctimas de violencia de género "pivota" en torno a las pulseras telemáticas.

"Es importante recalcar que cuando se acuerda, se impone, una pena de prohibición de aproximación, una medida cautelar de prohibición de aproximación o una orden de protección, no toda la seguridad de la mujer se fía al dispositivo telemático. Es un error que conviene aclarar. No toda la protección gira y pivota sobre la pulsera telemática", ha precisado Rojo en una entrevista con Europa Press.

Así, ha puntualizado que "no todo se fía al dispositivo telemático" sino que al mismo tiempo realizan su labor las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bien sea Policía Nacional, bien sea Guardia Civil, que hacen el control de ese alejamiento.

En todo caso, Rojo ha defendido la eficacia de estos brazaletes para maltratadores. En concreto, a 1 de diciembre de 2025 había 4.472 dispositivos telemáticos activos y, según ha apuntado la presidenta del Observatorio, no les consta "ninguna mujer asesinada" haciendo uso de estas pulseras.

"Son un instrumento fundamental"

"Son un instrumento que se ha revelado eficaz para la protección de las mujeres usuarias porque son un instrumento fundamental, disuasorio para el infractor, bien sea investigado, acusado o penado", ha explicado.

Ahora bien, ha añadido que es "una medida adicional" a una medida cautelar, a una pena o a una regla de conducta impuesta como condición de la suspensión de la pena de prisión. Entonces, depende de la valoración que haga el juez o jueza. Por ello, preguntada por si debería incrementarse el número de estos dispositivos, ha enfatizado que "eso dependerá de la valoración del caso concreto".

Sobre los fallos en las pulseras telemáticas, Rojo ha aclarado que la gestión de estos dispositivos no corresponde al Observatorio sino a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En todo caso, ha recordado que en la reunión del Observatorio en la que estuvieron presentes todas las instituciones que forman parte del observatorio se planteó el problema que había sucedido con la migración de datos. "Se nos informó que ese problema estaba solventado", ha asegurado.

Lo que sí es tarea del Observatorio, según ha matizado, es recibir las quejas, sugerencias, deficiencias o disfunciones que puedan haber apreciado los jueces que han acordado la imposición de esta medida de control mediante dispositivo telemático.

"Las disfunciones nos las trasladan al Observatorio y el Observatorio las traslada a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Y luego también contamos con otro instrumento fundamental, que son las comisiones provinciales de coordinación de violencia de género, que constituye un foro en el que están implicadas todas las instituciones y allí también muchas veces en el acta pueden reflejarse estas disfunciones, de haberlas", ha subrayado. En este momento, según ha indicado, no les consta ninguna otra disfunción.

Si bien, Rojo ha insistido en mandar un mensaje de "tranquilidad" a las mujeres. "Es importante recalcar que los dispositivos telemáticos son un instrumento eficaz de protección a las mujeres víctimas de violencia de género, que los dispositivos telemáticos salvan vidas, por lo tanto el mensaje debe ser de tranquilidad a las mujeres usuarias, por encima de todas las demás consideraciones", ha remarcado.

Visita al Centro Cometa

Precisamente, explica que este pasado martes realizó una visita al Centro Cometa, junto con la vocal Esther Erice y las dos letradas del Observatorio y comprobaron 'in situ' la labor "extraordinaria" que realizan todos los operadores, que trabajan 24 horas, siete días a la semana.

En todo caso, Rojo ha recordado que el único modo que tienen los órganos judiciales de poder acordar medidas de protección es tener el conocimiento de los hechos para lo cual es necesaria la denuncia.

"Mi mensaje a las mujeres que están en esta situación, comprendiendo su miedo, comprendiendo su preocupación, comprendiendo su sentimiento de vergüenza que alguna de ellas tiene, mi mensaje como presidenta del Observatorio es: Acudid a una comisaría, a un cuartel de la Guardia Civil, a un juzgado de guardia y denunciad la situación", ha aseverado.

Sobre el estado actual de la lucha institucional contra la violencia de género en España, Rojo ha apuntado que desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 se han dado "pasos de gigante" aunque ha lamentado que en 2025 ya son 42 las mujeres asesinadas por violencia de género.

"Es una pregunta difícil cuando en la última semana hemos conocido los asesinatos de dos mujeres por parte de sus parejas o exparejas. Los datos siguen siendo sobrecogedores, pero siendo esta realidad así, yo creo que el diagnóstico, el avance de la sociedad, de todas las instituciones, creo que es positivo", ha matizado.

Para seguir avanzando, Rojo propone "profundizar en la prevención desde las escuelas e institutos" así como con "campañas de sensibilización". También considera que los medios de comunicación tienen una labor "fundamental".