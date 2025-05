Feijóo se abre a un debate ideológico en el PP: "No será cumplir un trámite"

Una de las incógnitas tras que Feijóo convocase el Congreso Nacional del PP versaba sobre si el encuentro iba a servir para armar ideológicamente al PP. Tras ocho años sin convocar el órgano, había diferentes sectores en el partido que venían pidiendo un debate de fondo con el que definirse ideológicamente.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo buscó zanjar las especulaciones desde el primer momento y anunció que en el Congreso Nacional se discutiría una ponencia política y otra de estatutos. La política, la liderarán los presidentes autonómicos, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco. Y ante la Junta Directiva Nacional, el líder del PP ha querido dejar claro que en el Congreso no se rehuirá el debate ideológico. "No vamos a convocar para cumplir un trámite", ha adelantado en su discurso a los suyos. De esta manera, Génova se abre a abrir el melón sobre la tensión ideológica que acumula el partido y canalizarla. "No vamos a esconder diferencias, sino a convertirlas en propuestas", garantizó. "El debate nos estimula y nos ilusiona".

Para el líder popular, el Congreso Nacional servirá para discutir de fondo" y revisar ideas. Entre ellas, el Feijóo ha asegurado que versará sobre la construcción de un "modelo de país". "Hablaremos de libertad e igualdad ante la ley. Hablaremos de economía, de empleo, de inmigración, de vivienda, de servicios públicos, de sanidad, de educación, de agua. Vamos a hablar de seguridad, de proteger a las familias, de impulsar la natalidad. Vamos a hablar de respeto a nuestras raíces, de reconocer el esfuerzo, de reducir trabas burocráticas e impositivas, de acompañar a quien emprende. Hablaremos también de unir una España que otros han querido dividir", ha desgranado.

Además, Feijóo se ha comprometido con su partido a gobernar de cara a las próximas elecciones generales. Lo ha hecho ante su Junta Directiva Nacional, que ha ratificado la propuesta de Congreso Nacional del PP para los próximos 4, 5 y 6 de julio. Un cónclave con el que el PP activa la maquinaria electoral para estar preparado para las próximas elecciones. Así lo ha dejado claro el líder popular, quien ha asegurado que se presenta al Congreso del PP para "volver a ganar" a Sánchez y "gobernar España". Feijóo ha garantizado ante sus dirigentes que cumplirá su objetivo y ha alentado al partido para que del cónclave salga una "respuesta sólida, ganadora y valiente" para combatir en las urnas a Sánchez.

El presidente del PP ha prometido devolver a la política el sentido. "Son otros los que han reducido la política a pedir mordidas para rescatar empresas. Nosotros le devolveremos su verdadero sentido: pedir la confianza para rescatar España", ha asegurado. Feijóo ha prometido "rescatar a España" de "su degradación y de sus mentiras". "Le devolveremos la ilusión por el futuro y le daremos a nuestro país un cambio".