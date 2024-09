Feijóo abre la puerta a la semana laboral de cuatro días en "algunos sectores" con jornadas de "9 horas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está "abierto" a evaluar la posibilidad de reducir la jornada semanal a cuatro días o 37,5 horas en los sectores donde se pueda mantener o incluso mejorar la productividad.

Mantiene su interés en lograr una conciliación efectiva por lo que entre las posibles medidas para lograrlo se ha mostrado abierto a que los trabajadores españoles pudieran negociar, si las circunstancias lo permiten, hacer una semana laboral de cuatro días, incrementar la duración de los permisos de maternidad y paternidad de 16 a 20 meses, además de suprimir la obligación que tenían los padres a cogerse las seis primeras semanas tras el nacimiento del niño.

Este último punto estará reflejado en la ley de conciliación que el PP presentará en las próximas semanas. Lo que no ha especificado el líder del PP es si esa posible reducción de la jornada laboral se reflejará en este texto. "¿Podemos trabajar nueve horas, cuatros días a la semana; podemos trabajar nueva horas y media, cuatro días a la semana? Es evidente que en este programa [de televisión], no, y que en muchos sectores productivos no sería posible. Pero a lo mejor en algunos sectores productivos es posible, siempre teniendo en cuenta que la productividad de nuestra economía está por encima de los intereses sindicales o empresariales", declaró.

Al margen de esta cuestión, Feijóo ha marcado como una prioridad a atajar la incapacidad temporal de los trabajadores, que supone un gasto de unos 25.000 millones de euros al año, aunque no explicó cómo.

El presidente del PP se reunirá con sindicatos y patronal para intercambiar opiniones sobre la Ley de Conciliación que el PP quiere registrar cuanto antes en el Parlamento.

Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, confirmaron que habían recibido la convocatoria de una reunión con Feijóo para hablar de la ley de Conciliación. "Ayer hemos recibido una carta y una llamada telefónica del Partido Popular. Vamos a ver cuál es el formato de la reunión que quieren tener y vamos a ir a escuchar", ha confirmado Álvarez durante un acto este martes en Atocha para repartir propaganda sobre la movilizaciones del próximo 26 de septiembre por la reducción de jornada.

Por su parte, Sordo indicó que "lógicamente, estamos dispuestos a hablar con el Partido Popular de ese tema (ley de conciliación), y de los temas que nosotros queramos poner también encima de la mesa".