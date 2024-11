Feijóo acusa al Gobierno de "malas intenciones" y "falta de compromiso" ante la emergencia de la DANA

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este viernes la "falta de compromiso ante una emergencia nacional" del Gobierno, en referencia a su actuación en la DANA de Valencia, y ha considerado que "ha habido buenas y malas intenciones que es necesario examinar y puntuar".

Feijóo ha intervenido en Santiago de Compostela en un encuentro organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia donde, ha enviado un mensaje de condolencias por el incendio en una residencia de mayores en Miranda de Ebro, en el que han fallecido 10 personas y hay otras dos heridas muy graves. Por ello expresó sus mejores deseos para la Comunidad Autónoma de Aragón.

El líder del PP se ha referido a la catástrofe de la DANA, y "el dolor que sentimos todos los españoles por los más de 220 muertos que hemos sufrido en la riada de Valencia y en las DANAS de Albacete y Andalucía". Por ello ha indicado que aquellos que aún están buscando a los desaparecidos y el conjunto de la sociedad española "estamos todavía impactados por esos hechos".

Feijóo ha aprovechado su intervención, unas horas antes de las explicaciones que el presidente de la Generaltitat Valenciana, Carlos Mazón, va a dar en el Parlamento valenciano y ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez denunciando su "falta de compromiso ante una emergencia nacional" del Gobierno de España. Y es que, ha apuntado que, "con todas las capacidades logísticas que podría haber desplegado, lo ha hecho de una forma inconcreta, parcial y a instancia de un presidente autonómico que no tiene ninguna competencia en materia de defensa, ni en materia logística, ni en materia de Guardia Civil, Policía Nacional y las vías de alta capacidad del Estado".

A modo de conclusión, Feijóo ha asegurado que "cuando se escuchan algunas cosas de lo que se ha producido allí, escuchando al Gobierno central, que es el único que puede cortar una autovía, que es el único que puede cortar las carreteras con la Guardia Civil y que no las cortó durante aquel tiempo, nos lleva a reflexionar sobre la irresponsabilidad de algunas y algunos responsables públicos en nuestro país".

Por otra parte, el presidente de los populares ha puesto en valor la ola de solidaridad de las instituciones y la ciudadanía con la Comunidad Valencia, algo que consideró "lógico en un país donde todos estamos concernidos por una tragedia así", "porque es lo humano, tanto dolor no puede resultar ajeno, lo humano en una situación así no deja cabida para la inacción, para la espera o para la omisión del socorro al prójimo".

El presidente del PP ha pedido que "esa respuesta colectiva se extienda en el tiempo que sea necesario", y agregó que "debe obsesionarnos que las víctimas no se sientan dentro de pocas semanas grandes olvidados". Para ello, puso de ejemplo lo ocurrido con el volcán de La Palma donde "lamentablemente, hay desgraciados precedentes en el que tan solo con una víctima todavía no se han cumplido las obligaciones que se asumieron en aquel lugar". Su petición, subrayó, "se dirige sin duda a todas las administraciones públicas, pero sobre todo a dos administraciones públicas, la Generalitat Valenciana y el Gobierno central y Administración General del Estado".

Asimismo, ha reiterado que la ayuda a Valencia "ha de ser inmediata", consideró que "la respuesta ha de ser en forma de crítica y autocrítica, porque debemos de asumir lecciones que hemos aprendido en esta tragedia y en varias partes de la cadena desde el mismo suministro de información hasta el día de hoy hay aciertos y hay errores".

Para Feijóo ha insistido en que "ha habido buenas y malas intenciones que es necesario examinar y puntuar", y ante la tarea de la reconstrucción "de esa comunidad autónoma fundamental para el PIB de España", reclamó una respuesta pronta y concreta para "un trabajo ingente en el que ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión, la gente no las va a aceptar y desde luego no las merece".