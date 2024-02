Feijoo acusa al Gobierno de usar la "terminología independentista" para lanzarle "insultos"

Alberto Núñez Feijóo ha reprochado al Gobierno que use también la "terminología independentista" para lanzarle "insultos". En un acto de campaña en Mos (Pontevedra), con mil personas, el líder del PP ha reprochado las palabras de María Jesús Montero, quien ayer dijo que los gallegos se han quedado "tranquilos mandando a Feijóo a España" porque considera que es un discurso propio de los separatistas. "Ha venido por aquí una vicepresidenta del Gobierno y os ha dicho que me habéis mandado a España. Hasta utilizan la terminología independentista", ha señalado Feijóo, quien ha reivindicado el gran baño de masas porque es "muy difícil" convocar a mil personas un domingo.

"Que una andaluza diga en Galicia que el presidente de la Xunta que ahora sea presidente nacional del partido y que eso suponga que me habéis mandado a España es algo sorprendente. Les recuerdo que aquí los gallegos siempre me han mandado a la presidencia de la Xunta las veces que me he presentado", ha afirmado, antes de decir que el 18 de febrero, fecha de las elecciones, los gallegos "van a mandar" a Alfonso Rueda a la presidencia de la Xunta porque "ha sido un gran presidente y es el mejor candidato de la Xunta de los últimos años".

Feijóo ha contrapuesto la campaña electoral del PP y la del BNG y el PSOE, que considera que está llena de insultos a su figura. A su juicio, en las campañas "hay dos formas de hacer mítines": una forma es la del PP y Rueda, explicando "todo lo que ha hecho para después presentar su proyecto y pedir el respaldo en base a un balance de lo que quiere seguir haciendo"; otra forma es la que han "elegido todos los que van a perder las elecciones y están intentando sumar todos sus escaños perdedores a ver si da uno mas que los escaños ganadores" del PP. "¿Sabéis lo que hacen? Insultan a los demás. Estoy acostumbrado que me insulten, pero me parece sorprendente los insultos que he recibido en campaña por parte del PSOE y los nacionalistas", ha afirmado.

"El PSOE siempre hace lo mismo: viene a insultar y a despreciar a los gallegos y a decir que todo lo hacemos mal. En Galicia, los insultos, mentiras y descalificaciones no dan ningún voto. Que sigan viniendo para insultar y descalificar y después que miren los votos que han conseguido con las descalificaciones", ha sentenciado, tras reivindicar que para él es un "orgullo" representar a España "desde el primer partido", con mayoría absoluta en el Senado.

"Hoy España tiene el Gobierno más débil y más dividido de toda la historia democrática de nuestro país", ha continuado, asegurando que el Gobierno es "débil" porque "no le importan los problemas de todos lo españoles, sino que solo le importa el problema de un ciudadano, Puigdemont, que a la vez ni siquiera considera que es español". "Es sorprendente que al Gobierno le interesa más el problema de un ciudadano que no quiere ser español, que el problema de todos los españoles, que es la igualdad de trato ante la ley", ha añadido.