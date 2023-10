Feijóo acusa a Sánchez de negociar la amnistía en su propio beneficio "no en el de España"

Las palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que defendió la "amnistía en nombre de España" y como única vía para lograr un Gobierno de progreso, están dando mucho que hablar. Y uno de los que no ha querido perder la oportunidad de contestarle ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Lo ha hecho durante el cierre de un acto de su partido en Málaga, precisamente contra esta medida de gracia. Allí el jefe de filas de los populares ha manifestado que "esta amnistía no se negocia en nombre de España, se negocia en nombre de Sánchez".

En este sentido, Feijóo ha hecho hincapié en que "los españoles no somos culpables de las necesidades parlamentarias de Sánchez" y ha manifestado que la amnistía que exigen los independentistas significa "exculpar a los que delinquieron". Por ello, señala que "los que no hemos delinquido, no tenemos que pedir perdón a nadie", mientras que ellos han de ser juzgados.

