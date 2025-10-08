Feijóo anuncia a Sánchez que le hará comparecer en el Senado y le responde: "Ánimo, Alberto"

Jaque. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles en el Congreso que hará comparecer este mes de octubre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado -que controla su partido- sobre la corrupción que asedia al PSOE por el "caso Koldo".

La tensión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición está en máximos. Ha bastado comprobar el desdén con el que Sánchez se ha tomado el movimiento de su adversario: "Ánimo, Alberto", provocando la risa de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

La sesión de control ha empezado como casi todas desde hace un año, a vueltas con los casos que tienen a los socialistas preocupados. "Un presidente limpio y decente, con la información que hemos sabido estos días, habría hecho dos cosas: trasladarse a Ferraz y preguntar de dónde han salido los billetes de 500 euros que llaman chistorras. Y, llamar al despacho al ministro de Política Territorial y preguntarle si lo que se está publicando es cierto. ¿Lo ha hecho?", ha disparado Feijóo.

El presidente, pronto, se ha agarrado a la misma UCO que investiga a excargos de su partido para negar que el PSOE se haya financiado de manera irregular. "Que la realidad no estropee un buen titular. Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación irregular socialista, llega la Guardia Civil y verá que sus acusaciones son falsas. En todo caso, elija bien sus batallas. Para sobrecogedor, el PP".

Acto seguido, el líder socialista ha defendido que mientras su gobierno incrementa el gasto el sanidad, el modelo del PP es el de "dejar a las mujeres sin pruebas diagnósticas y sin tratamientos oncológicos", en referencia al escándalo que ha sacudido al gobierno andaluz de Juanma Moreno.

Pero el jefe de Génova no ha querido que Sánchez se fuera de rositas vendiendo su acción de gobierno. "Patético. Mire, un repaso a sus mentiras. Decía que su hermano y su mujer son inocentes, pero tienen ocho delitos investigados. Ábalos era una persona honesta, pero está sentado en el banquillo del Supremo y volverá. Santos Cerdán es un buen socialista, pero está en la cárcel desde el mes junio. Queremos abolir la prostitución, usted, que ha vivido de ella. Y dice que no se han financiado irregularmente pero el informe de la UCO acredita su jerga: soles, lechugas, folios, chistorras. Es muy elocuente. Y en 2020, 295 cuentas del PSOE sin incluir en la contabilidad. Es imposible haber delinquido sin usted y el reproche moral lo merece usted. Esta mañana será citado en la comisión del Senado y estará en el mes de octubre. Estará obligado a decir la verdad, aunque le resultará difícil".

Y Sánchez ha sentenciado: "Ánimo, Alberto".