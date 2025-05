Feijóo cree que Sánchez ya tiene su "nuevo Franco" con Eurovisión

Eurovisión y la participación de Israel también copa los titulares de la política. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiera el veto Tel Aviv para el próximo festival, en el PP ya ven un nuevo intento del Ejecutivo de aferrarse a la polémica para desviar el foco del cerco judicial que sufre el entorno del presidente y del PSOE.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que el Gobierno ya tiene su nuevo "Franco" con Eurovisión. Así lo expresó este martes en un desayuno informativo junto al líder del PP en Castilla-La Mánchez, Paco Núñez. "Eurovisión es el nuevo Franco del Gobierno", aseguró, para después afearle haber "montado" un "festival de escándalos", en referencia al cerco judicial a su Gobierno. Para el líder popular la principal preocupación de Sánchez "no es quien cante en Eurovisión", sino "quien cante en su partido".

Feijóo afea al Ejecutivo que ante los "escándalos" que afectan al Gobierrno, que califica como un "ruido ensordecedor", ello desdibuje "cualquier alternativa". Así, el líder popular ha definido como urgente, salir de la "trampa que pretende convertir toda la política en algo inútil y en algo sucio".

Por otro lado, el presidente del PP quiso avisar, como ya hizo en su discurso ante su Junta Directiva Nacional de este lunes, que no se enmendará a sí mismo. "No soy un tirano que hace y deshace a su antojo, pero tampoco un chisgarabís que se desdice a la primera de cambio. Lo que prometo, lo haré. Empeño mi palabra en ello, los que me conocen en Galicia, lo saben", garantizó.