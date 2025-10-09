Feijóo da un golpe con el aborto tras la última polémica de Ayuso: "Lo garantizaré siempre"

No cesa la polémica. El Gobierno difunde desde hace días la teoría de que las comunidades dirigidas por el PP vetan el derecho al aborto y no cumplen con el registro de objetores. Este jueves, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defendió que los médicos puedan decidir si practican o no la interrupción del embarazo. Y añadió: "Váyanse a otro lado a abortar".

Una frase que ha encendido a la izquierda, a la que Alberto Núñez Feijóo acusa de utilizar "causas superadas y banderas morales para enfrentar a la sociedad". El presidente popular ha dado un golpe encima de la mesa, a través de una publicación en su cuenta de X en la que ha matizado, sin circunloquios, cuál es su posición y su compromiso: "Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes".

Hace unos días, empezó el enredo en el Ayuntamiento de Madrid, porque el alcalde, José Luis Martínez Almeida, aprobó una moción de Vox para informar a las mujeres que quieren abortar del "síndrome postaborto". A pesar de que fue llamado a filas y en menos de 24 horas corrigió su postura, el Gobierno, rápidamente, izó la bandera del feminismo para desgastar al PP.

Hoy, con la intervención de Ayuso en la Asamblea, Pedro Sánchez vuelve a la carga e incluso amenaza con dar la batalla en el Tribunal Constitucional. Pero el jefe de la oposición le acusa de "manosear las causas superadas de las mujeres" y de inventar "una España a la que sólo él necesita volver".

Núñez Feijóo quiere acabar con las dudas en torno a cuál es la verdadera postura del PP con el aborto. Por eso, se ha explayado a través de la misiva publicada en las redes, que comienza con el siguiente razonamiento: "Volver 50 años atrás es meter miedo a la gente con bulos sobre falsas prohibiciones del aborto y no hacer nada por las miles de mujeres que hoy quieren tener un hijo y no pueden, entre otras cosas porque un Gobierno corrupto se ha gastado el dinero en prostitución en lugar de ayudar a los jóvenes a prosperar y a poder construir una familia".

Además, fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran a LA RAZÓN que no hay ninguna prohibición, que todo obedece a una "manipulación" interesada por parte de la izquierda. "De hecho es una de las regiones donde más se practican sin ninguna prohibición ni problema. En 2024 un total de 18.081 abortos: 50 diarios de media, 2 cada hora. Cerca del 20% de toda España". Es más, aseguran que "a Madrid vienen mujeres de otras regiones a abortar".

Además, en Sol subrayan que donde las mujeres sí tienen problemas para abortar en la sanidad pública es en Ceuta y Melilla, donde los hospitales dependen directamente de la gestión del Ministerio de Sanidad, que encabeza Mónica García. "Se derivan a todos a la península. Es la mayor hipocresía".

De ahí la carta publicada por Feijóo, en la que acusa a Pedro Sánchez de generar ruido sobre una ficción: "Está agotado política y moralmente. Acorralado por la corrupción y por su falta de rumbo, recurre a maniobras desesperadas para sobrevivir unos meses más". La teoría que comparte con sus seguidores, es que "como se vislumbra la paz en Gaza, necesita otra cosa". Y hoy, por tanto, "necesita reabrir debates del pasado para ocultar los problemas del presente".

A lo que el presidente popular, puntualiza: "Ni me impresiona ni me condiciona. España necesita soluciones, no distracciones". El verdadero debate que se debe abrir, sostiene, es "sobre natalidad, conciliación y futuro". En todo caso, dice que el presidente del Gobierno: "No defiende a las mujeres, las utiliza. Las convierte en su último salvavidas político, y eso es inmoral. Mientras él se aferra a los conflictos, yo propongo estabilidad, respeto y futuro". Frente a "la división y la manipulación", Feijóo replica: "Ofrezco un proyecto para unir y para hacer avanzar a España".