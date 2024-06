Feijóo pide llenar de votos las urnas para no permitir que la libertad "se someta a las cartas de recomendación de Sánchez"

Con una plaza de Callao llena, en el sprint final de la campaña electoral para las elecciones europeas que tendrán lugar este domingo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sumado fuerzas junto a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida para arropar a la candidata Dolors Montserrat en un mitin donde estuvieron más de quince minutos saludando a gente y haciéndose fotos con todo aquel que se las pidiera.

Feijóo fue recibido con gritos de "presidente, presidente" y ni el chaparrón que comenzó a caer en Madrid lo paró. "Después de lo que hemos soportado, ¡cómo no vamos a soportar un chaparrón!", y se mojó hasta el final de su discurso mientras era animado por sus simpatizantes que le coreaban.

Recordó que aún falta un último tramo, y que será el domingo el último paso del camino. "Entiendo que se esté cansado de tanta política pueril; es normal el desencanto y pensarse dos veces el ir a votar porque esta situación nos aleja de la confianza" aunque, advirtió de que las elecciones del 9J , "no son un simple trámite". "España es un país europeo desde el principio y estas elecciones son más importantes que nunca. Son el pasaporte de la UE, el de los mayores derechos y libertades en el mundo", dijo. Por ello pidió participar porque es la garantía de la separación de poderes, de la independencia judicial "ante quien pretende acapararlo todo"; de la igualdad de la ley, "de quien se cree por encima de ella". Es "elegir entre la apología de la corrupción y garantizarla" o lo contrario aunque, subrayó, "los del PSOE se molesten y nos manden las nubes".

Recordó que "llevamos siete meses sometidos al a ambición de una única persona, de engaños, de ruidos como los truenos, donde se han entregado los designios de nuestro país. Siete meses para conseguir siete votos". Además, aseguró que tanta mentira de derecha y ultraderecha "no cuela" y afirmó que tampoco tiene derecho a montar conflictos artificiales para desviar la atención, porque "no cuela". Ni tampoco si monta una "teoría de la conspiración" donde están todos confabulados, porque "no cuela" después de tanta tomadura de pelo. "Si cree que un mitin aplaudido por los suyo sirve para no dar explicaciones, no cuela".

Feijóo pidió "colar" con el DNI y la papeleta "millones de votos en las urnas. Ante los engaños, desmanes, cesiones y parálisis" de Sánchez que, dijo, la respuesta es "nuestro voto". También pidió el voto para el PP como "respuesta al Gobierno que ha dejado a la nación al servicio del chantaje del independentismo, del "auténtico demócrata que ve cómo se someten ahora a los planteamientos de Bildu y ante las preguntas que Sánchez no quiere contestar". "No permitamos que nuestra igualdad y nuestra libertad se sometan a las cartas de recomendación de Sánchez".

Asimismo, aseguró que "a los españoles no se nos insulta con cartas lacrimógenas. Sánchez nunca va a poder gobernar para todos porque necesita una España dividida" porque de lo contrario, apuntó, o eres "un utlra, o un tabloide digital, o el fango: el evangelio de Sánchez a los apóstoles del PSOE".

El líder del PP aseguró que "nunca sería presidente de mi país al precio de dividir a mi país y se mostró seguro que el domingo puede ser el inicio de un nuevo comienzo". Además, volvió a recordar al jefe del Ejecutivo que la UE no tolera la corrupción y que es la Fiscalía Europea la que le está investigando. "Los españoles no avalamos chanchullos" y pidió comenzar el cambio desde Europa, bajo la lluvia.

Montserrat: "El PSOE es una amenaza populista para la independencia judicial"

Por su parte, la cabeza de lista a las europeas, Dolors Montserrat, aseguró que implicará a Europa para aprobar un plan europeo en salud mental la "pandemia silenciosa" que afecta a tantas personas, especialmente a los jóvenes. También se comprometió a mejorar la euroorden para que los prófugos de la justicia no puedan campar a sus anchas y "prohibiremos las amnistías por corrupción". La candidata popular respondió a Sánchez que "fango es mandar dos cartas al día y señalar a los jueces por tapar la corrupción que los rodea", "bulo es mentir a los españoles con amnistías". "Vuestro relato es un fraude y el domingo diremos basta en las urnas. El PSOE se ha convertido en una amenaza populista para la independencia judicial" y garantizó que denunciarán ante la comisión europea "cada ataque contra el Poder Judicial". Asimismo, advirtió de que si se baja la guardia cuando uno de los poderes del Estado trata de imponerse sobre otros y creemos que la democracia no nos necesita mientras el nacionalismo sigue avanzando "estaremos cometiendo un error fatal". "No se trata de celebrar la prensa amiga sino la libertad de prensa", subrayó. "No es mi democracia o la tuya, es la democracia" que dijo está "en el ADN de la UE".

Ayuso pide "unir el voto para el fin del disparate"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arrancó su discurso barruntando la tormenta en la capital. Aseguró que son unas elecciones "fundamentales" donde "nuestra voz se tiene que oír con más fuerza que nunca" y se defiendan unos valores determinados y puso en valor el respeto a la separación de poderes y aseguró que nos miran desde fuera y lamentó que dimitir es algo que no se lleva en un Gobierno que eleva la apuesta con escándalos diarios, con dispendio diario, condenas por mala gestión, el poder por el poder, activistas en las instituciones, en las empresas, expulsando a la inversión, al autónomo, al estudiante además de enemistarnos con "país hermanos" mientras "siguen jugando con la política exterior". A Sánchez "nada le importa España, solo le importa su ego" y recordó que el principio del fin es cuando se empieza a dividir a los jueces y desprestigiar a la prensa mientras solo se filtra a la prensa afín. ¿Cómo reparar tanto daño? "La respuesta está en el PP. Tu voto es la respuesta" y pidió no caer en los errores de la pasada campaña: "No está nada decidido" y llamó a movilizarse para responder a Sánchez que "no todo vale" para lograr "el principio del fin del disparate que estamos viviendo en España".

Almeida: "No votar, es un voto a Sánchez"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aseguró que la razón por la que hay que ir a votar el domingo es porque será "el fin de Sánchez". Empleó el símil de la Gran Vía, como aquello que quiere el PP, una vía amplia donde conviven todos, avenidas donde conviven todos, "lo contario al muro de Sánchez" porque, aseguró, "Madrid no quiere muros, es la capital de abrazo abierto" y no quiere "ni el fango, ni los bulos ni los muros" sino que sigue queriendo ser la ciudad libre y abierta, la de un proyecto de "una España fuerte dentro de una Europa fuerte" y aseguró que ninguno de los que se presentan a estos comicios tienen ese proyecto. "No es lo mismo Waterloo que Bruselas" asegurando que Sánchez "no cree en una Europa fuerte porque si no defendería a los pescadores, a los ganaderos, a los agricultores, la energía" y no a sí mismo. "A Illa se le está poniendo una cara de embajador que no puede con ella", dudando así que termine siendo presidente de Cataluña.

Almeida consideró que los ejercicios de amor hay que valorarlos y "el amor del PSOE por la corrupción siempre está ahí, nunca lo abandona, es inconmovible". Además, el alcalde de Madrid se preguntó cómo llegó la pareja presidencial a Málaga: ¿En Falcon o con Air Europa?" y aseguró que "si vamos a votar, ganamos" y advirtió de que "no ir a votar es un voto a Sánchez". "Que el domingo lluevan votos".