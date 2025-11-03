Feijóo pone a Sánchez en el espejo de Mazón: “Da una lección a los que jamás asumen nada”

Se celebró esta mañana en Génova 13, sede central del Partido Popular, un Comité Ejecutivo Nacional amargo. Condicionado por la crisis política en la Comunidad Valenciana, a priori resuelta tras la anunciada dimisión de Carlos Mazón. No obstante, Alberto Núñez Feijóo centró el grueso de su discurso en la corrupción del Gobierno, en el bloqueo parlamentario, en las elecciones en Extremadura y no fue hasta el final cuando decidió hacer alusión a la noticia más relevante del día.

“Obviamente quiero referirme a lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana”. A modo de preámbulo, recalcó: “Una decisión correcta”. Y expuso cinco consideraciones. La más destacada, el espaldarazo final a su barón, en la hora de la despedida. “Hoy ha presentado la dimisión un compañero que ha reconocido equivocaciones pero que ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad”.

En línea con las palabras pronunciadas por el todavía president en su intervención desde la Generalitat, Feijóo afirmó: “No es un asesino. Cometió errores, hoy los asumió hasta las últimas consecuencias”. Si “ninguna emergencia nacional depende de una sola persona”, pensar o decir lo contrario es “propio de quien quiere eludir sus responsabilidades”.

Lejos de señalar que el desenlace surge de presiones externas de Madrid, el líder nacional del PP puntualizó que Mazón “ha querido dimitir porque su situación (personal) no le permitía hacer lo más importante, la reconstrucción”. Y con “la responsabilidad” de saber que “lo esencial está por encima de uno mismo”, da un paso atrás. “Hoy les da una lección a los que jamás asumen nada por muy grave que sea”.

También se refirió Feijóo a las víctimas de la dana. “Sus familias siempre están y estarán como primero objetivo y deber de este partido. Respeto, memoria y reparación. No nos confundimos. No vamos a dejar de trabajar por ellas y nunca las utilizaremos jamás”. Por otro lado, destacó que la “reconstrucción” se mantiene como la “tarea política más urgente”. Y para poder culminar los trabajos, la legislatura debe seguir.

El PP no quiere elecciones en la Comunidad Valenciana y este lunes su presidente nacional aludió de forma directa a Vox. “Estén a la altura, faciliten la elección del nuevo president”. No quiso desvelar el nombre elegido para el relevo, que con toda seguridad será Juanfran Pérez Llorca. Sobre cuestiones orgánicas, tampoco hizo alusión. Salvo insistir en que “todo el partido está unido” en torno a la reconstrucción.

Finalmente, a los rivales. “Lo justo es volver a afirmar que lo que vivimos hace un año fue una emergencia nacional que el Gobierno de la nación no atendió. Lo dije entonces y lo mantengo hoy. El Gobierno podría haberlo declarado, tenía los medios y no lo hizo. Si creían que estaba equivocado tendrían que haber intervenido y no lo hicieron porque no quisieron”. Al PSOE, una advertencia: “Si cree que con esto se borran sus responsabilidades, se equivoca”.

A sabiendas de que “hay muchos que harán leña del árbol caído y seguirá el ensañamiento” con Mazón, Feijóo contrapuso: “Digo algo distinto, hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez. Por lo que sucedió en la Dana, por muchas cosas más”.