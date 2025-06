Felipe González avisa de que no votará al PSOE por la "vergüenza" de la amnistía

El expresidente del Gobierno Felipe González ha mostrado hoy, de manera pública y tajante, no solo su rechazo a la Ley de Amnistía, sino también al PSOE por defenderla y apoyarla. Pero no solo ha expresado su crítica, sino que ha ido más allá al apuntar que, cuando haya elecciones generales, no va a votar al PSOE, el partido que lideró durante 23 años, por haber participado en la "barrabasada" de la medida de gracia.

Así se ha pronunciado el expresidente del Gobierno en una en una entrevista en Onda Cero, en la que, preguntado por si en unas próximas elecciones el PSOE no podrá contar con su voto, ha contestado que"sí, sí". Y ha añadido, al respecto, que "eso no quiere decir que vaya a votar" al PP, porque "no tiene un proyecto de país". "Veo a Feijóo haciendo figuras con Mazón o con el propio Abascal ayer", ha puesto como ejemplo para justificar su rechazo.

"Si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del Gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete" ha dicho. Y por si quedaban dudas, ha dejado claro que , "ni el PSOE ni ningún partido que haya apoyado la Ley de Amnistía" contaría con su voto.

Crítica a la defensa de Sánchez

En su crítica a la amnistía, González ha lamentado que todo el trabajo de los socialistas durante años "se deshaga como un azucarillo por una frase absolutamente inaceptable de que hay que hacer de la necesidad virtud" que pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al defender la polémica norma.

"¿Dónde está la virtud?", ha añadido González, quien ha considerado que Sánchez ha tenido una "absoluta falta de respeto al Tribunal Constitucional" por adelantar que el fallo de la amnistía que se votará este jueves será a favor. "Yo oí al presidente del Gobierno desde la cumbre de la OTAN decir anoche que ya estaba la sentencia sobre la constitucionalidad de la amnistía. Yo no me hubiera atrevido a esta hora decir cuál va a ser el resultado de la votación", ha criticado al respecto.

Según el expresidente, "el debate es sobre si es posible la autoamnistía" porque "gente que se va a beneficiar", ha agregado, redactó el texto de la ley.

Así, el también ex secretario general de los socialistas ha criticado muy duramente la medida de gracia, la cual no ha dudado en calificar de "autoamnistía" y de "vergüenza".