La Fiscalía Antiterrorista francesa investiga la desaparición en Marruecos de un joven galo nacionalizado español

Las autoridades judiciales francesas, representadas por la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), han anunciado la apertura de una investigación preliminar sobre la desaparición de un joven francés en Marruecos desde abril de 2024. El caso ha generado una gran controversia en la familia y la sociedad gala, de la que se hacen eco medios marroquíes.

Se trata de Clément Besneville, de 29 años y también nacionalizado español, se había instalado a principios de 2024 en un apartamento cerca de la costa de Rabat para abrir una pizzería. El contrato de arrendamiento estaba previsto para el 15 de abril, pero desapareció antes y no se ha sabido nada de él desde entonces.

Según el padre del joven, las investigaciones iniciales indican que fue visto por última vez la noche del 10 de abril, alrededor de las 22:30, cuando los vecinos oyeron cerrarse la puerta de su apartamento. Todas sus pertenencias personales se encontraron dentro del apartamento, incluyendo sus documentos de identidad, teléfono, computadora, dinero en efectivo y gafas, lo que aumentó los temores de la familia de un posible secuestro o detención forzosa.

En marzo de 2025, el abogado de la familia presentó una denuncia civil ante la fiscalía francesa por secuestro y detención ilegal. La investigación está ahora bajo la supervisión de la PNAT, que solicitó cooperación judicial internacional en octubre de 2024 para permitir a la fiscalía francesa acceder al expediente en poder de las autoridades marroquíes.

