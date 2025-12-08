Antonio Hernández: ¿Quién es y por qué ha sido cesado por Sánchez?

La noticia saltaba este domingo por la noche, en pleno puente de diciembre: Antonio Hernández Espinal, el que fuera mano derecha de Paco Salazar, apartado del PSOE tras las denuncias por acoso sexual, será cesado este martes en el Consejo de Ministros.

Una decisión drástica que obedece a la política del Ejecutivo de resolver lo antes posible la crisis provocada por esta polémica interna. Pero qué tiene que ver Hernández en todo este lío. Según fuentes socialistas, el director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, cargo que ocupa actualmente, habría "tapado" los desmanes de Salazar.

De este modo, el PSOE avala que "actúa con contundencia" ante esta crisis. Las mujeres que denunciaron comportamientos inadecuados de Salazar en el trabajo fueron quienes señalaron Hernández como presunto "cómplice" y "encubridor" de las conductas del exdirigente socialista. No obstante, Hernández ha negado los hechos, pero "entiende que debe apartarse por el bien del Gobierno".

Un hombre vinculado al PSOE andaluz

En este punto, cabe preguntarse quién es y de dónde viene Antonio Hernández Espinal. Según consta en el Portal de Transparencia, quien fuera la persona de confianza de Salazar es técnico especialista en Publicidad.

Su trayectoria profesional le vincula directamente a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Presidencia del Gobierno, donde ha desempeñado diferentes cargos. Entre sus últimas responsabilidades en Moncloa figura la de asesorar, dar apoyo y refuerzo en la "elaboración del programa político del Gobierno".

Funciones que dejará de desempeñar desde este martes. Asimismo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha decidido sacarle también de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde era responsable de la Secretaría de Datos.

Una decisión que contrasta con las últimas actuaciones de Montero, férrea defensora de Salazar hasta el último momento. En este sentido, hay que señalar que no habrá oportunidad de preguntar a la ministra de Hacienda en el Congreso, ya que el Gobierno ha informado de que en la última sesión de control en la Cámara Baja no asistirán siete ministros. Ni María Jesús Montero, señalada por protectora de Salazar en Ferraz y en Moncloa, ni Pilar Alegría, fotografiada en noviembre mientras comía en un restaurante de Madrid junto a Salazar cuando ya había sido denunciado.