El PP, contra la gestión de Sánchez: "Mientras está buceando, España se incendia"

"Mientras Pedro Sánchez estaba buceando, España se incendia". A la información exclusiva publicada este domingo por LA RAZÓN, que desvela la actividad lúdica del presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez, durante su periodo de descanso en Lanzarote, rápidamente ha reaccionado el Partido Popular en boca de Dolors Montserrat.

La secretaria general los populares europeos, en una atención a los medios de comunicación desde la localidad de Granollers, Barcelona, ha denunciado la gestión del jefe del Ejecutivo en la crisis de los incendios que, en las últimas semanas, han arrasado con cientos de miles de hectáreas rurales en nuestro país, han devorado pueblos y se han llevado por delante hasta cinco vidas humanas.

A juicio de la eurodiputada, Sánchez "siempre hace lo mismo" en las crisis nacionales: "Desaparece y luego vuelve para confrontar, dividir y no poner soluciones". Pero, "al final", ha sentenciado, "viene la verdad". Y esta es: "El Gobierno de Sánchez no ha hecho los deberes en prevención de incendios".

Para justificar su crítica, Montserrat se ha servido de varias informaciones publicadas por este diario, que dan cuenta de la situación de la flota de aviones antiincendios del Ministerio de Transición Ecológica, o de la pérdida de capacidad por los medios que el Estado solía arrendar a terceros países. "España tiene los aviones obsoletos, son del siglo pasado y el Gobierno no los piensa cambiar", ha denunciado.

Por otro lado, ha mencionado los distintos informes del Tribunal Europeo de Cuentas, en los que se señala que "Portugal y Grecia invierten casi el doble en prevención de incendios y gestión forestal" que nuestro país. También, que "son las comunidades autónomas las que trabajan" en esa tarea, "y no el Gobierno", y que los territorios que "más han invertido" han sido Andalucía y Castilla y León.

"Las comunidades han hecho su trabajo"

Unos datos con los que el PP refuta las críticas de la Moncloa a sus presidentes autonómicos. "Se han terminado los bulos contra las comunidades, son ellas las que han hecho el trabajo y han invertido en prevención. Europa le dice a Sánchez que es él el incompetente", ha sintetizado Montserrat, que también ha mentado la lenta ejecución presupuestaria de los fondos europeos en la partida forestal. "Faltan 320 millones por invertir", ha recalcado.

Hecho el repaso, ha concluido que "a Pedro Sánchez se le terminan las vacaciones, pero también el manual de resistencia". Lo que "tiene que hacer su gobierno", ha sentenciado, "es dar paso a las urnas" y convocar elecciones. "Ya vendremos otros a solucionar los problemas reales de los españoles".