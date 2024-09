El Gobierno avisa que reducirá la financiación autonómica a las Comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este jueves durante una entrevista en 'La Hora de La 1' de TVE que el Gobierno reducirá la financiación estatal a las comunidades autónomas "insumisas" con la Ley de Vivienda que no la apliquen en sus territorios.

"Quien no aplique la Ley de Vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central", ha advertido este jueves la ministra de Vivienda y Agenda Urbana en una entrevista en TVE en la que ha recordado que entre el 70% y el 75% de las políticas de vivienda de las comunidades autónomas se financian con fondos del Estado.

"No puedo tratar por igual a aquel que está cumpliendo con la ley, que está haciendo esfuerzos y dando respuesta a sus conciudadanos, que a quien, por atacar al Gobierno, se muestra insumiso en el cumplimiento de la Ley", ha asegurado esta mañana la mandataria de Vivienda en el programa de Televisión Española.

Una nueva fórmula para forzar a las comunidades

Este nuevo anuncio supone un nuevo revés a aquellas comunidades autónomas que no aplican la Ley Estatal de Vivienda aprobada en 2023, a las que el Ejecutivo califica de "insumisas". "Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley, yo condicionaré la financiación a que, efectivamente, se esté cumpliendo la Ley", ha argumentado la titular de Vivienda.

Hay que recordar que la Ley por el Derecho a la Vivienda se aprobó en el seno de la lucha por regular el mercado del alquiler en España aunque, sin embargo, la aplicación de dicha normativa es de carácter autonómico, ya que las competencias en materia de Vivienda pertenecen única y exclusivamente a los Gobiernos autonómicos.

Un dardo a la Comunidad de Madrid y a Ayuso

La ministra de Vivienda ha sido contundente con el caso de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, con su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha interpelado directamente para pedirle que ponga fin a esta situación.

"Esto no va de pelearse con el Gobierno y de darle zancadillas a Pedro Sánchez, señora Ayuso. Esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la Ley. Que no tienen acceso a una vivienda, que tienen trabajos dignos, que son empleados públicos de la Comunidad de Madrid, como maestros y enfermeras, y están obligados a compartir piso, algo que es insostenible socialmente", ha sentenciado la ministra.

Para ello ha recordado que "la Comunidad de Madrid recibe del Gobierno de España dos mil millones de euros desde el año 2018 en diferentes programas para políticas de Vivienda" y que lo que quiere es "que se ejecuten bien y que, a partir de ahora, se orienten con cumplimiento a la Ley". Así, ha recordado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que la propia Ley le "faculta" a que, de manera extraordinaria, trabaje "con aquellas Comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos".

No obstante, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado a la ministra, a través de redes sociales, que no pueden limitar el precio de la vivienda "porque no funciona" y "porque es un atentado contra la propiedad".