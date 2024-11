El Gobierno defiende la actuación de la AEMET y culpa a Mazón de no pedir la activación del "nivel 3" de emergencias

A pocas horas de la comparecencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien dará explicaciones sobre la gestión de la catástrofe de la DANA, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha salido al ataque y ha asegurado, en una entrevista en TVE que Mazón, "nunca solicitó" al Ejecutivo "activar el nivel 3 de emergencia" ante la DANA, que supondría traspasar la gestión al Gobierno central, y ha defendido que "la prevención es fundamental".

Torres explicó que tanto en el marco competencial del Estado se recogen "perfectamente" los casos por los que se declaran los niveles de emergencia en los distintos territorios ante desastres naturales como el de la DANA en Valencia. "El nivel 1 es competencia de las comunidades autónomas en el territorio peninsular, en el caso de Canarias son los cabildos los que tienen que activarlo y cuando éstos ven que no tienen posibilidades, por ejemplo, para poder acometer una respuesta a un incendio, solicitan la activación del nivel 2", explicó.

El ministro continuó con el ejemplo asegurando que si el cabildo activa este nivel 2 de emergencia la competencia pasa a la comunidad autónoma y si esta, con los medios de los que dispone, tampoco tiene suficientes recursos, activa a la Unidad de Emergencia UME y puede solicitar al Gobierno activar el nivel 3 de emergencia.

"En este caso el presidente de la Generalitat no solicitó nunca activar el nivel 3, nivel de interés nacional, que nunca se ha activado en nuestro país", indicó. Lo que hizo el Ejecutivo, según Torres, es poner a disposición de las autoridades "competentes todos sus medios" porque "la prevención es fundamental".

El ministro ha defendido el papel frente a esta tragedia de la AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependientes del Ejecutivo central, asegurando que, aunque "siempre se puede mejorar cualquier cosa", "hay que ser claro, riguroso porque la AEMET estuvo emitiendo avisos los días previos desde el fin de semana anterior" a que sucedieran los hechos.

Torres ha manifestado que a partir de los avisos rojos de protección civil es la comunidad quién tiene que dar explicaciones porque "todos sabemos qué tenemos que hacer ante una situación de un fenómeno natural adverso, que puede tener unas consecuencias u otras lamentablemente y estas fueron dramáticas, el mayor número de fallecidos de nuestra historia y, por tanto, por eso es muy relevante hoy la intervención del presidente de la comunidad", informa Servimedia.

El Gobierno espera que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, dé este viernes "muchísimas explicaciones" y responda a "muchas preguntas" en la comparecencia ante el parlamento autonómico sobre su gestión tras la DANA aunque se ha mostrado prudente ante la pregunta de si cree que Mazón debe dimitir indicando que la comparecencia de Mazón es "de mucha relevancia". "Vamos a escucharle (...) y acorde a lo que él traslade, diga, plantee y proponga, pues serán los grupos políticos los que tendrán que manifestarse y lógicamente mi grupo político así lo hará", ha afirmado.

Ha recalcado, no obstante, que, como responsables políticos, todos son responsables de sus actos y de las acciones que "no se tomaron o no se decidieron cuando tenía que hacerse", incidió.

Ha diferenciado la respuesta dada en las riadas de Valencia con las de Andalucía de esta semana, en la que no ha habido fallecidos y se ha puesto de manifiesto que "la prevención funciona". "Por tanto, hoy será un pleno en el que lógicamente (Carlos Mazón) tendrá que dar muchísimas explicaciones y también responder a muchas preguntas", ha subrayado Torres, como por qué no solicitó activar el nivel 3, de emergencia nacional.

En este sentido, ha advertido que activarlo cuatro días después no hubiera salvado vidas, dado que la mayoría fallecieron en la tarde y noche del 29 de octubre.

El presidente valenciano deberá explicar también, según el ministro, a qué se debió la tardanza en avisar a la población. "Todos sabemos lo que tenemos que hacer ante una situación de un fenómeno natural adverso que pueda tener unas consecuencias u otras. Lamentablemente estas fueron dramáticas, el mayor número de fallecidos de nuestra historia y, por tanto, por eso es muy relevante hoy la intervención del presidente de la Comunidad Valenciana", ha subrayado Torres.