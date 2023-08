El Gobierno dice que la españolidad de Ceuta y Melilla está «fuera de toda duda»

La publicación de un mapa de Marruecos en el que Ceuta y Melilla aparecían formando parte de su territorio ha puesto en jaque una vez más las relaciones de España con el país vecino. Ante el malestar que este hecho suscitó en las ciudades autónomas, fuentes diplomáticas se apresuraron a declarar que, tal y como el Gobierno ha venido manifestando en todo momento, la españolidad de Ceuta y Melilla «está fuera de toda duda». Se trata –dicen– de «un asunto sin discusión alguna», informa Ep.

Las tensiones entre Marruecos y España, con Ceuta y Melilla en el centro de todas sus disputas, vienen de lejos. Los dos países llevan varias décadas con el conflicto sobre la mesa y, aunque parecía que las tiranteces se estaban enfriando, los acontecimientos de los últimos días indican que el final de la controversia no está cerca.

La situación se caldeó hace apenas unos días, cuando el país vecino publicó el citado mapa en la web de la Embajada del reino alauí en España.

Este gesto se produjo justo después de que Marruecos se quejara de unas declaraciones de Margaritis Schinás, vicepresidente de la Comisión Europea, quien manifestó que «las ciudades españolas de Ceuta y Melilla son territorios que pertenecen a la Unión Europea (UE) y forman parte de su frontera exterior». El Alto Representante Exterior de la UE Josép Borrell medió suscribiendo las declaraciones del político griego. En un escrito, Borrell contestó que «el Derecho de la Unión se aplica, por tanto, a Ceuta y Melilla».

Estas intervenciones cayeron como un jarro de agua fría en Marruecos, que respondió con la publicación del mapa que ha desencadenado la polémica.

No es la primera vez que el reino vecino reacciona de este modo. El pasado mes de febrero, sin ir más lejos, dibujó mapas que incluían a las ciudades autónomas en su territorio.

Las instituciones locales de Ceuta y Melilla, indignadas, han reclamado al actual Gobierno en funciones que tome cartas en el asunto y frene este agravio.

El primero en reaccionar fue Juan José Imbroda (PP). El presidente de Melilla utilizó sus redes sociales para denunciar «otra agresión hostil» de Marruecos a España. Además, exigió al Gobierno que, aunque esté actualmente en funciones, «dé un toque al Ejecutivo del país vecino». Para Imbroda, Pedro Sánchez es el principal responsable de esta situación.

Coalición por Melilla (CpM) acusó a los partidos nacionales de «reivindicar acciones ante Marruecos, cuando no tienen responsabilidades de Gobierno y no están al frente de las relaciones exteriores». El diputado de CpM en la Asamblea de Melilla Emilio Guerra dijo que su partido no busca «confrontaciones con el vecino país», e insta a PSOE y PP a que «se centren» y logren «ejecutar una buena diplomacia para normalizar la frontera y huir de las confrontaciones con el vecino país». En concreto, se refirió a la reapertura de la aduana comercial, cerrada desde hace más de cinco años, «y la normalización del tráfico fronterizo».

La reacción de CpM se produce después de que el PSOE de Melilla rechazara «totalmente» la inclusión de Melilla y Ceuta en un mapa oficial de Marruecos como si fuesen parte del territorio de ese país.

Entre tanto, Marruecos insiste en tensar la cuerda y no rectifica el mapa, que continúa mostrándose en la página web de su embajada en España.