Ni el Gobierno de Navarra ni la Policía Foral asisten al homenaje del cabo Beiro, asesinado por ETA en Leiza

Ni representantes del Gobierno de Navarra, y los parlamentarios que le apoyan, ni la Policía Foral, han asistido al homenaje que se ha celebrado en Leiza en honor del cabo Juan Carlos Beiro, asesinado por ETA, en la citada localidad. Sí lo hicieron representes del PP, Vosx y las demás Fuerzas de Seguridad y Ejército.

La viuda del agente, María José Rama, destacó que "en el año 2022, conseguimos que no prescribiera la causa por el asesinato. Quedaban por venir unas pruebas importantes desde Francia para cotejar. A día de hoy, acabando el año 2024, tras más de cinco prórrogas en la instrucción, Francia no ha puesto en manos de la Guardia Civil esas fundamentales pruebas. Y yo como afectada, como víctima, me preguntó…¿ Por que? ¿ Por que esta dilación indebida que puede suponer una rebaja en las penas si es que algún día tenemos por fín jucio y condena? ¿ Quién está haciendo mal su trabajo? ¿ Por qué Francia no contesta a este requerimiento?".

"Desde aquí, desde Leiza, una mujer humilde a la que le mataron al marido hace 22 años, que lleva 22 años pidiendo respuestas, pido, con toda humildad, pero con todo el derecho del mundo, a los ministros de justicia de Francia y España, que hagan su trabajo, que solucionen los problemas, que contesten a las euro ordenes, y que posibiliten a la Guardia civil el acceso a las pruebas solicitadas. Que no retrasen aún más este proceso ¿ Son pocos 22 años? que no amplíen nuestra espera, nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Este es el mensaje de este año: Desbloqueen este proceso judicial de forma inmediata", subrayó.

"Quiero transmitir un mensaje que también quiero que reproduzcan los medios de comunicación. A aquellos procesados que ya han sido condenados por asesinatos a más de 30 años, y a los que no les va a suponer ni un solo año más de condena reconocer la muerta de Juan Carlos, les pido la dignidad de reconocerlo. En concreto: Mikel Kabikoitz carrera Sarobe, si fuiste tú,si diste la orden, afronta las consecuencias de tus actos y reconoce los hechos. Haz algo digno en tu vida", concluyó.