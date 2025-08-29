Guardias civiles alertan sobre el traslado de presos: "Hay riesgo para la seguridad"

Traslados de presos en horario nocturno o menos efectivos para vigilar el centro penitenciario de Brieva (Ávila). Los guardias civiles han alzado la voz para denunciar la situación que están viviendo en los Servicios de Protección y Seguridad. Una problemática que puede afectar gravemente a la integridad de los funcionarios.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se ha dirigido al jefe de la Guardia Civil en Castilla y León, el General José Antonio Fernández, para solicitarle que intervengan ante determinados incumplimientos que se están produciendo en los traslados de presos y la seguridad del centro penitenciario de Brieva (Ávila).

En el escrito tramitado se expone que los guardias civiles del Núcleo de Servicios de Ávila y de otras unidades de dicha comandancia se están viendo obligados a trasladar presos hasta el centro penitenciario de Segovia en horario nocturno.

Una decisión que contraviene el protocolo de la Guardia Civil para esos servicios, el cual establece que las conducciones de presos se realizarán de día por motivos de seguridad, así como que solo se harán en horario nocturno en circunstancias excepcionales e imprescindibles. "En cuyo caso se extremarán las precauciones, pero en los casos aludidos no confluye esa excepcionalidad", remarcan.

Imagen de archivo del exterior de la cárcel de Brieva, en Ávila (Castilla y León) José Oliva Europa Press

AUGC refleja en su escrito también que, para poder llevar a cabo esos traslados y otros cometidos que se asignan al personal del Núcleo de Servicios de Ávila, con demasiada frecuencia se está dejando "reducido a la mínima expresión" el dispositivo de vigilancia del centro penitenciario de Brieva, incrementando así los "riesgos para la seguridad" de dichas instalaciones y de los propios guardias civiles.

Actuar de forma urgente

Además, denuncian que la disminución de los efectivos por debajo del número habitual y establecido para esas funciones de vigilancia puede aumentar también los riesgos laborales asociados a la atención a pantallas de visualización durante demasiado tiempo de forma continuada. La entidad considera graves estos incumplimientos de las normas y protocolos.

Sostienen que esta normativa regulan cometidos tan relevantes y arriesgados como son las conducciones de presos y la seguridad de centros penitenciarios. Por ello, la jefatura de la Guardia Civil en Castilla y León debe intervenir de "modo urgente para atajar estas situaciones" que no deberían estar produciéndose.