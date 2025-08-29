La Armada Española ha reforzado su poder: ahora tiene nuevos misiles antibuque

La Armada española ha dado un paso de calado para modernizar sus capacidades bélicas, al adjudicarse la fabricación de los lanzadores de misiles antibuque NSM (Naval Strike Missile). Estos afustes, pieza fundamental en la estrategia de defensa naval, serán producidos por las instalaciones de Kongsberg Defence en Australia. La decisión de optar por el misil europeo NSM ya se conocía previamente, buscando sustituir al modelo Harpoon de fabricación estadounidense que actualmente equipa a las fragatas de la flota española.

Asimismo, el misil NSM representa una elección estratégica debido a sus avanzadas características de sigilo y precisión, lo que lo hace notablemente difícil de detectar. Esta capacidad de furtividad otorga a la Armada una ventaja considerable en escenarios de combate, especialmente contra objetivos navales o costeros de alto valor. Un contrato previo, valorado en 305 millones de euros, fue adjudicado en 2023 a través de la Agencia de Adquisiciones y Apoyo de la OTAN (NSPA) para la obtención de los propios misiles, si bien entonces no se especificaron ni el número exacto ni los plazos.

Por otro lado, la novedad reside en que el reciente contrato para los lanzadores de misiles NSM asciende a 50 millones de dólares y las plantas de Kongsberg Defence en Australia han resultado adjudicatarias. Estos afustes, que son una robusta estructura metálica y los contenedores de los misiles, no solo están destinados a España sino que también formarán parte del suministro global para Dinamarca. Se trata de la primera ocasión en que los lanzadores del NSM se fabrican fuera del continente europeo.

Producción australiana y despliegue en fragatas F-110 y F-100

desde Defensa.com informan que la Armada española recibirá estos lanzadores en un plazo que se prevé breve, para instalarse tanto en las cinco nuevas fragatas F-110, cuya primera unidad se botará el próximo septiembre, como en las cinco F-100 ya operativas, en proceso de modernización. Los lanzadores son componentes esenciales, que consisten en una estructura metálica y los contenedores que acogen los misiles.

En este sentido, la fabricación de estos componentes en Mawson Lakes, Australia, con componentes de Aerobond Defence y QPE Advanced Machining, sugiere un acuerdo más amplio. Este hito responde a la política australiana de incrementar su capacidad productiva en defensa, aprovechando sus compras de sistemas armamentísticos para fortalecer su industria local. Kongsberg ha detallado que este es el primer pedido de lanzadores NSM que se ejecuta fuera de Europa.

Llama la atención que para la fabricación de estos elementos cruciales no se haya explorado un acuerdo similar de producción en nuestro país. En el pasado, compensaciones industriales gestionadas por entidades como la antigua Fábrica de Artillería de la Bazán, hoy Sistemas FABA, hicieron posible que lanzadores de baterías de misiles antiaéreos Aspide se fabricaran íntegramente en España, generando un valor añadido y un conocimiento tecnológico local, algo que esta vez no parece haberse replicado.