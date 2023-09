Guardias civiles denuncian la plaga de ratas que subre Tráfico en Vera

Guardias civiles denuncian la situación de las instalaciones de la Agrupación de Tráfico de Vera, en Almería, que sufre una invasión de ratas provenientes del antiguo acuartelamiento, que debería haber sido demolido. La AEGC señala que se ha dirigido tanto a la comandancia de la provincia como a los responsables para que pongan fin a esta situación de insalubridad que tienen que soportar los agentes. Hasta la fecha –asegura--nadie ha tomado la iniciativa para desratizar el edificio incumpliendo claramente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil.

Recuerdan que el citado edificio tuvo que ser desalojado por problemas estructurales que amenazaban con su colapso. En ese momento debería haber sido demolido, pero se optó por el camino fácil: abandonarlo.

“Desde entonces los guardias civiles tienen por vecinos una plaga de ratas a la que hacen frente con escobas para evitar que entren en sus instalaciones cada vez que tienen que salir con sus motos y coches. No entendemos esta actitud de la Guardia Civil que, tras no asumir el coste de la demolición del viejo edificio, no contrata una empresa de fumigación para evitar que la plaga termine afectando a unas instalaciones oficiales”. “Haremos responsables de cualquier incidente que se pueda producir en este edificio oficial a los mandos que teniendo conocimiento de esta situación han optado por mirar para otro lado poniendo en riesgo la salud de unos servidores públicos”, subrayan.