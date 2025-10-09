Las peticiones de Ábalos a Koldo sobre sus "amigas": "Dice Jose que vayan las dos"

Koldo se dirigió a una mujer guardaba en su agenda de contactos como "Michel Brasil Valencia" para requerirle su número y letra de DNI. Ocurrió el 5 de enero de 2021, por tanto José Luis Ábalos aún era un miembro del Ejecutivo y secretario de Organización del PSOE.

"Voy a cambiar de número ya", fue la respuesta que ella le dio, antes de pasárselo, junto a su nombre y apellidos reales.

Seguidamente, esta mujer le pide a la entonces mano derecha de José Luis Ábalos que "espere" porque "dice José que vayan las dos (mujeres)".

El asesor del ministro socialista no lo entiende y le insiste en que le diga "quién viene" para poder "solucionarlo".

"Espera que se decida él. Vamos las tres", le acaba aclarando Michel a Koldo. Este último le reclama, entonces, que se le facilite el "nombre y dni" de las tres mujeres que acompañarán a Ábalos.

Pero esta mujer vuelve a cambiar de opinión sobre quién acudirá: "Voy con la otra". Pero la paciencia del hombre de confianza del titular de Transportes comienza a agotarse. "Vamos a ver. Con quien vienes. Dime sus nombres y DNI", exige, una vez más, a la mujer con la que habla a través de WhatsApp.

"Con dos chicas", le espeta ella, y, a continuación Koldo le replica que necesita "también" su documentación. "La que ya tienes", apunta.

Para intentar saber si ya puede tener esos datos, el asesor del Gobierno le preguntó si una de las que "viene" es "la rumana". "No", le confirma Michel. La conversación acaba con una indicación por parte de él: "Dame los tres. En Queta".