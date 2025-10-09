El pago de Koldo de una habitación de hotel a una expareja de Ábalos: "Un monumento hay que hacerte"

La nueva oleada de mensajes analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) incorporados ya al sumario del "caso Koldo" acreditan que los pagos de Koldo García a Ábalos de los que sospecha la Guardia Civil también se extendieron a alguna de sus entonces parejas.

Así sucedió el 25 de marzo de 2021 con Andrea de la Torre ("Andrea Málaga", según la tenía registrada en su teléfono), a quien le urgía pagar una habitación de hotel. Y recurrió al asesor del entonces ministro de Transportes, quien previamente le había facilitado por correo la carta de un restaurante donde debía cenar esa noche, el Bistro Mar Blau de Palma de Mallorca. "Cena de hoy", le escribe Koldo.

"Estoy en el aeropuerto ya", le escribe ella, que parece tener otras urgencias más perentorias. Tras cuatro llamadas de voz perdidas en apenas 40 segundas, le alerta: "Koldo necesito pagar la habitación". "Son los 140 más 60". "No", responde él incrédulo. "Sí sí me lo está diciendo la chica", replica ella, que le facilita un número de tarjeta bancaria. Koldo se pone manos a la obra: "Ahora te digo".

Pasados diez minutos, le solicita "otro número que sale en la tarjeta" para "poder ingresar". "O tienes un número de cuenta", le pregunta. Andrea le contesta: "Tengo pero no consigo activar lo de pagar con el móvil". "Así que nada", se resigna.

"A mí pídeme canalones"

Un minuto después Koldo le tranquiliza: "Espera que lo estoy haciendo". Para poco después informarle de que le está haciendo el ingreso "en la cuenta de correos". "En esa tarjeta", le precisa.

"Gracias Koldo", respira aliviada. "Lo siento vaya día te estoy dando".

"Ya lo tienes", le escribe Koldo. "225". "Para la habitación"-

"Dame un segundo Koldo", contesta Andrea. "Ya está voy a pagar. Un monumento hay que hacerte, en serio".

Solventado el pago de la habitación, no se olvida del menú de la cena: "A mí pídeme canalones".

El juez del "caso Koldo", Leopoldo Puente, ha incluido en una pieza separada de "información sensible" las conversaciones de WhatsApp que afectan a la "vida íntima" del exministro José Luis Ábalos vinculadas a los pagos de sus gastos que efectuó Koldo y cuyo origen investiga la Guardia Civil. La UCO ya advirtió en su último informe de la existencia de pagos de viajes para "personas que mantuvieron con Ábalos encuentros de carácter personal".