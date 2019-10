Iceta reniega de Iceta: apoya la estrategia de Sánchez con el 155

Miquel Iceta transita como puede por la cambiante situación política actual. Después de estar en el punto de mira durante toda la semana al desmarcarse del bloque constitucionalista y no apoyar la moción de censura contra Quim Torra, el líder del PSC se mostró ayer predispuesto a aplicar el artículo 155 en Cataluña, «no ahora mismo» y sólo si el independentismo «vuelve a romper con la legalidad».

Entonces, el Gobierno «estaría obligado a contemplar y aplicar medidas que permitan un retorno a la legalidad». «Y tendría el apoyo total y absoluto del PSC», remarcó el primer secretario socialista.

Un mensaje importante, estudiado y contundente, en la línea de lo expresado por Pedro Sánchez esta misma semana, y que pronunció en un desayuno informativo bajo la mirada del ex presidente de la Generalitat, José Montilla, quien evitó secundar la anterior aplicación del 155 en octubre de 2017 al no acudir a la votación en el Senado. «No puedo votar afirmativamente en mi condición de ex president de la Generalitat, mi compromiso con la institución que presidí me obliga a actuar no sólo pensando en la formación política que pertenezco sino también a aquellos que dudan o no comparten la idoneidad del 155», explicó entonces el dirigente, el único senador del PSC al que Iceta dio libertad voto.

Eso sí, el líder del socialismo catalán cree que ahora mismo «no hay razón» para aplicar ni el artículo 155 de la Constitución ni la ley de seguridad nacional, dos opciones sugeridas por el propio presidente del Gobierno en funciones.

Y es que, ayer, el líder del PSC no quiso salirse ni un ápice del guión y lanzó sus mensajes más contundentes contra el independentismo a las puertas del 10-N. «No habrá ni aministía ni autodeterminación», aseguró con la vista puesta en las sentencias del juicio del «procés». Sin embargo, en otras ocasiones, ha sido mucho más ambiguo al mostrarse favorable a los «indultos» para «cerrar heridas» o incluso al hablar de «dar respuesta al independentismo» en caso de que haya «una mayoría muy amplia».

Vaivenes que personifica Iceta en un partido con un importante sector catalanista, que espera elecciones autonómicas para asaltar la presidencia de la Generalitat y que aspira no sólo a recabar apoyos del electorado de Cs sino también del catalanismo más partidario de la moderación. Ayer, por ejemplo, los ex consejeros de CiU, Lluís Recoder y Ramon Espadaler –éste último en coalición con el propio PSC en el Parlament– estaban entre el público. Su apoyo a un hipotético 155 de Sánchez y el PSOE podría acabar provocando una respuesta interna en el partido y en el espacio electoral que busca abarcar.