Iglesias imputa la responsabilidad de la unidad en la izquierda en Díaz: "no conseguirlo sería un fracaso de Yolanda"

La unidad de la izquierda se construye contrarreloj y en un ambiente tenso de negociaciones. Sin tiempo para rebajar las discrepancias en toda la izquierda a la izquierda del PSOE, Sumar tiene el reto en nueve días de construir una alianza con la que presentarse a las elecciones generales del próximo 23 de julio En este sentido se están dando pasos agigantados en el espacio de izquierdas desde que el presidente del Gobierno anunció el lunes el adelanto electoral desbaratando toda la hoja de ruta de Sumar.

Y esta situación de negociación "in extremis" es uno de los elementos que Podemos está usando para argumentar que ellos tenían razón en que debería de haberse negociado una coalición antes, como exigían ellos, antes de que la vicepresidenta anunciara oficialmente su candidatura el 2 de abril. En la sede de Podemos recuerdan que ellos llevaban meses advirtiendo a la vicepresidenta de acelerar su proceso ante la hipótesis que ellos manejaban y que ahora se ha confirmado, la del adelanto electoral.

Más directamente se ha mostrado el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha trasladado toda la presión a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ante la posibilidad de que todos los partidos que quieren presentarse con Sumar no consigan un acuerdo en estos ocho días que restan antes de que se cumpla el plazo de la Junta Electoral para presentar un acuerdo de coalición. "No conseguirlo sería un fracaso de Yolanda y su partido y de todos", ha sentenciado en una entrevista en TV3.

El ex vicepresidente argumenta que "no hay alternativa a un acuerdo entre Podemos y Sumar" y asegura que si no se consigue la unidad en la izquierda "la gente nos correría a gorrazos". "Es una presión enorme a Yolanda", ha incidido descargando todavía más presión en la líder de Sumar que se encuentra en estos momentos negociando de manera individualizada con hasta una quincena de partidos. "La presión que tiene en estos momentos Yolanda no se la deseo a nadie". Iglesias ha repetido en varias ocasiones este concepto. "Yo he liderado un espacio político. La responsabilidad que tiene el líder es un 90 por ciento, es evidente la responsabilidad que tiene el líder", ha incidido.

Pero va todavía más allá. Iglesias no ha rehusado dar más toques de atención a la vicepresidenta por los tiempos para construir Sumar y avanzar las negociaciones con los partidos. "Esto debe hacer reflexionar a todo el mundo sobre lo importante que habría sido tener las cosas listas antes", ha sentenciado. A su juicio, las primeras exigencias que estamos viendo por parte de los potenciales aliados de Sumar, se habrían resuelto ya si se hubiese negociado antes. De hecho, Compromís ha exigido liderar la candidatura en la Comunidad Valenciana para entrar en Sumar de cara a las elecciones generales. "Ayer Compromís, que criticó que Podemos exigiera una negociación bilateral con Sumar, exigió bilateralidad, que su nombre tenga que estar en la papeleta y que no acepta ir con ninguna persona de Podem y que tienen que encabezar todas las candidaturas valencianas", dijo.

Sus advertencias han ido en más direcciones. Además de hacer valer ahora la estrategia de su partido de haber negociado antes para llegar a estas elecciones en mejores condiciones, Iglesias ha insinuado que la vicepresidenta ya no cuenta con tiempo de terminar su escucha. "Hay una situación compleja, al no haber tiempo para hacer primarias no va a poder ser el protagonismo ciudadano y la escucha la que defina cómo se construye un espacio político ilusionante".