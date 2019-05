El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido esta mañana que los resultados de su formación en las elecciones europeas, autonómicas y municipales de ayer fueron “malos” tras haber sufrido “un retroceso” respecto a las elecciones generales. “No estamos contentos”, añadió. Ha avanzado que, tras hablar con los líderes territoriales de la formación morada, convocará un Consejo Ciudadano Estatal en las próximas semanas en el que se abrirá el debate en torno a estos resultados de una manera más profunda. Pese a ello, Iglesias ha descartado que esté pensando en dimitir. No obstante, ha recordado que su cargo está a disposición de los inscritos.

De cara al escenario que se abre a partir de ahora, el líder de Podemos ha insistido en su intención de negociar con Pedro Sánchez un Gobierno de coalición: "No nos rendimos para negociar con el peso estratégico de nuestra formación la conformación de un bloque progresista en el Estado y en las autonomías que apueste por los derechos sociales y la justicia social”. Ha dejado entrever, no obstante, que Podemos acudirá a esta negociación con el PSOE sin una posición de fuerza: “No podemos pedir muchos elementos”; “no lo vamos a poner difícil"; "no vamos a pedir nada que no nos corresponda”, ha asegurado. Y por si había dudas sobre su continuidad al frente del partido, ha dado por hecho que será él la persona que coordine estas conversaciones con Sánchez: “Mi misión es encabezar esa labor”.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de Podemos, Iglesias ha hecho un llamamiento a Sánchez para que PSOE y Podemos den forma a un “bloque de gobernabilidad en todos los niveles porque nos estamos jugando el futuro de nuestro país”. Esta invitación supone, en la práctica, una llamada a que los dos partidos de izquierdas negocien de una manera conjunta la coalición en el Gobierno central y en autonomías allí donde ambos suman, como Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja y Asturias. “A nadie se le escapa que lo que nos jugamos es el futuro de España. Es estratégicamente imprescindible, porque es lo que está haciendo la derecha. Se están poniendo de acuerdo y nosotros no deberíamos ponernos palos en las ruedas”.