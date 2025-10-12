La Infanta Sofía se estrena en la recepción en el Palacio Real por la Fiesta Nacional

La Infanta Sofía acudirá este domingo por primera vez a la recepción que los Reyes ofrecen en el Palacio Real con motivo de la conmemoración del Día de la Fiesta Nacional. También estará presente en el acto previo de homenaje a la bandera y el tradicional desfile militar.

La hija menor de los Reyes, que se encuentra actualmente cursando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el campus de Lisboa del Forward College, asistirá por primera vez a la recepción, una vez ha cumplido su mayoría de edad el pasado 29 de abril.

Precisamente en la elección del centro de estudios de la Infanta se tuvo en cuenta la cercanía a España de los campus en los que cursará su formación - Lisboa, París y Berlín-, lo que facilita la posibilidad de que la hija menor de los Reyes participe en la agenda oficial de la Familia Real.

El de este domingo será, por tanto, el primero de los actos institucionales a los que la Infanta Sofía acuda tras empezar en septiembre su formación en la capital lusa, donde ya se le ha podido ver recorriendo la ciudad y participando en las actividades del Forward College.

Aunque está previsto que la agenda de la Infanta siga siendo reducida mientras estudie en el centro privado adscrito al London School of Economics (LSE) y el King's College de Londres, en esta ocasión el Palacio de La Zarzuela ha querido que participe en uno de los actos centrales de la agenda de la Familia que cada año recibe en el Palacio Real de Madrid a más de un millar de invitados en la recepción del 12 de octubre.

La de mañana será la primera recepción de la Fiesta Nacional para la Infanta Sofía, pero no el primer desfile militar, al que lleva acudiendo junto a su hermana, la Princesa de Asturias, desde el año 2014. Sin embargo, durante los dos últimos años la hija menor de los Reyes se ha ausentado de esta celebración debido a que estaba cursando sus estudios en Gales, Reino Unido.

En 2021 y 2022, sin embargo, fue ella quien acompañó en solitario a los Reyes durante el desfile militar debido a que la princesa Leonor se encontraba estudiando en el UWC Atlantic College de Gales.