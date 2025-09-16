Intento de fuga en una cárcel de Cádiz: el preso amenazó con tirarse desde el tejado

Un preso de la cárcel andaluza Puerto II (Cádiz) protagonizó un intento de fuga esta pasada madrugada. El interno comenzó su plan de huida rompiendo parte del muro situado debajo de la reja que recubre la ventana de la celda, tal y como trasladan a LA RAZÓN testigos de lo sucedido.

Logró salir de su celda y se encaramó, entonces, al tejado del centro penitenciario. Los funcionarios se percataron de su intención de abandonar las instalaciones carcelarias y llegaron a agarrarle de una pierna, pero el interno consiguió zafarse.

Tras saltar la alerta, y acudir el resto de trabajadores a intentar evitar su fuga, el preso amenazó con tirarse desde el techo de la prisión gaditana. Se llegó a descolgar y en varias ocasiones estuvo a punto de caer al vacío, poniendo, con ello, en peligro su propia vida.

Finalmente, después de que transcurriese más de una hora en que estuvieron en jaque, los funcionarios, con apoyo de efectivos de la Policía Nacional consiguieron, mediando, que depusiese su actitud y bajase por su propio pie del tejado.

Desde Acaip-UGT denuncian que estos hechos evidencian "el grave deterioro de las instalaciones" de Puerto II, que datan de 1984. "Han demostrado que están en mal estado, dada la facilidad con la que el preso ha podido manipular las rejas y realizar un pequeño butrón por el que salir de su celda".

El sindicato mayoritario entre los empleados de Instituciones Penitenciarias destaca la "valía" demostrada, una vez más, por los funcionarios, dado que, "llegando a poner en riesgo su integridad física", no dudaron en acceder a un tejado que "estaba resbaladizo debido a la humedad de la noche".