Javier Esparza: "Lo que ocurra en Navarra será responsabilidad de Sánchez"

Los navarros, con su voto, enmendaron las políticas del cuatripartito de Barkos que ahora aspira a gobernar con el PSN en la presidencia. El miércoles en un vaivén de encuentros y desencuentros se dio el primer paso para impedir que la fuerza más votada, Navarra Suma, pueda gobernar.

– ¿Qué ocurrió exactamente en la constitución del Parlamento navarro?

–Escenificaron que se había roto el acuerdo que tenían. Sin embargo, el elegido presidente

–de Geroa Bai– llevaba el discurso ya escrito de casa. Cuando se hace público que rompían el acuerdo, llamé a María Chivite y le dije que si quería que nos sentáramos a hablar. Ella me dijo que no, que cada uno asumiera sus responsabilidades –por los nacionalistas– Y es que si ella no tenía ningún acuerdo, se quedaba fuera de la Mesa, y a mí eso no me parecía lógico. Nosotros mantuvimos a nuestro candidato, PSN presentó a uno y Geroa Bai a otro. Pasaron en la segunda vuelta el nuestro y el de Geroa, y ahí es cuando hicieron un teatrillo. Me molestó más el teatro de tenernos esos 40 minutos de receso sabiendo lo que iba a pasar.

–¿Cómo es su relación ahora con Chivite? ¿Se fía de ella?

–Yo creo que ahora ella tiene un acuerdo con Bildu, y con eso lo digo todo. Y tiene la bendición de Pedro Sánchez. En la política española se ha cruzado una línea que nunca antes se había traspasado y ya no solo en la política navarra. Nunca antes un presidente de España había pactado con Bildu un Gobierno. Y tienen un pacto para gobernar Navarra. Chivite igual es presidenta, pero gobernará Bildu, porque será decisivo. Gobernará Navarra un pentapartito con 30; de los cuales 16 son nacionalistas, y 14 de izquierdas. ¿Qué políticas van a primar? Pues las nacionalistas. Bildu no va a votarle para hacer políticas de izquierda, sino identitaria y Geroa Bai, lo mismo.

–¿Pero su relación con ella ahora cuál es?

–Mi relación es normal. Después de esa llamada no hemos vuelto a hablar y cuando toque, hablaremos.

–¿Todavía hay opción de que Navarra Suma gobierne?

–No sé, yo creo que ellos tienen un pacto. Si rompen el pacto habrá opción, y si no, no. Ferraz es quien manda y autoriza esto. La responsabilidad máxima la tiene Pedro Sánchez y es quien permite y pacta con Bildu. Se ha cruzado una línea que le sitúa lejos de miles de socialistas que no están de acuerdo con que se pacte con esta gentuza y cerca de los que aplaudían y brindaban con champán cuando políticos socialistas eran asesinados.

–¿Han tenido algún contacto con Sánchez tras la última reunión?

–Fueron los diputados de UPN en el Congreso quienes se reunieron con Ábalos, pero no hemos vuelto a hablar con el PSOE.

–¿En qué ha quedado la propuesta que hizo UPN de abstenerse?

–Nosotros no vamos a dar la confianza ni apoyar a un partido o a un presidente que es capaz de pactar con el brazo político de una organización terrorista, y eso es EH Bildu. Nosotros no lo hemos hecho nunca ni lo haremos.

–¿Para qué cree que el PSN quiere gobernar así?

–No, esto se trata de presidir, encauzar egos, dar puestos... Porque políticas, no sé qué políticas pueden hacer... Han estado toda la legislatura criticando lo que ha hecho el cuatripartito. Ahora todo eso ¿va a revertirlo, o lo va a aceptar de forma natural? Pues lo aceptará. El programa no les importa nada.

–¿Lo que está ocurriendo en la comunidad foral es extrapolable al Congreso?

–Vamos a ver qué ocurre, no me atrevo a hacer un pronóstico. En la constitución del Ayuntamiento de Pamplona, el sábado, los concejales del PSN y de Navarra Suma salimos perseguidos por los radicales y protegidos por los policías. Sin embargo, el miércoles los radicales de Bildu se abrazaban a los socialistas y los aplaudían. Eso indica que hubo acuerdo y, ¿por qué no se va a producir en el Congreso? Entiendo que aquí vale todo por alcanzar el poder.

–¿Está en juego la libertad en Navarra?

–Tiene mucho que ver con eso. Navarra ha votado constitucionalismo y libertad para defender lo que uno piense. Desgraciadamente, el PSN está pactando con los que no respetan la libertad, salvo la suya y solo hablan de su democracia, cuando les interesa.

–¿Cree que Sánchez sería responsable de la futura anexión de Navarra?

–El nacionalismo vasco está sembrando Navarra con más nacionalismo para conseguir que en un momento dado sea anexionada. Y cuando eso ocurra, el problema que hay en Cataluña lo tendremos aquí, en la zona norte de España. Los socialistas comulgarán y participarán en ese proyecto porque lo van a permitir y no le harán frente. Lo que ocurra en Navarra lo decide Sánchez. Habría que haber hecho dos grandes frentes constitucionalistas para frenar esto: uno en Navarra y otro a nivel nacional.