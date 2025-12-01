El Gobierno asciende al jefe de la UCO a general tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo

Justo ahora. El Gobierno tiene previsto aprobar este próximo martes en el Consejo de Ministros el ascenso a general del coronel jefe, Rafel Yuste, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras la entrada en prisión del exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García. En este sentido, Yuste no tendrá la posibilidad de dirigir las operaciones de las tramas de corrupción que cercan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ante las acusaciones de que el Gobierno planeaba "descabezar" a la UCO, Interior ha defendido en reiteradas ocasiones en los últimos meses que el coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, había participado en los cursos de capacitación para el ascenso a la cúspide de la Guardia Civil por tanto, "tenía derecho a promocionar" si cumplía los requisitos.

Tal como ha adelantado por Europa Press y según ha podido confirmar LA RAZÓN fuentes de la Guardia Civil conocedoras del ascenso a general de Brigada del coronel Yuste han apuntado que el proceso comenzó el 1 de julio y que se han cumplido los requisitos internos para este tipo de nombramientos. Con anterioridad, dentro de este ciclo de ascenso al generalato ya habían sido promocionados tres coroneles y la previsión es que este martes ocurra con otros dos compañeros de promoción. El sustituto de Yuste al frente de la UCO aún no se ha decidido, pero el puesto no queda vacante porque automáticamente lo asume el oficial más antiguo en la unidad para, de esta forma, no afectar a su funcionamiento.

Marlaska asegura que "ahora se trabaja con independencia"

En una comparecencia en el Congreso el pasado mes de junio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que bajo su gestión la UCO había pasado de contar con apenas 300 efectivos a superar los 550 agentes, por lo que "casi se había duplicado la plantilla" y también su presupuesto. "Eso no es descabezar a la UCO; ahora se trabaja con mayor tranquilidad, independencia y es más atractivo ese destino", aseguró.

Desde las filas populares preguntaron sobre las razones por las que se "elimina" la antigüedad en la elección de los oficiales de la Guardia Civil y, específicamente, el "motivo del intento de traslado fuera de España del general Alfonso López Malo". "Los mandos de la Guardia Civil tienen derecho a solicitar su promoción, ameritando para ello lo establecido en la normativa, y no son obligados a promocionar por el Gobierno ni por la Dirección General de la Guardia Civil", recordó a este respecto el Ejecutivo en otra respuesta al PP.