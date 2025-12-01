Rescatados 141 subsaharianos que se dirigían en un cayuco a Canarias

Un total de141 inmigrantes de varios países de África Occidental, cuyo cayuco se encontraba a la deriva, fueron rescatados ayer frente a las costas de Mauritania. Se trata de 141 personas que intentaban inmigrar ilegalmente, entre ellas 88 senegaleses, 44 gambianos, cuatro guineanos y dos malienses, declaró el Ministerio de Pesca de Mauritania. El rescate tuvo lugar frente a la costa de la ciudad de Nuadibú.

Los inmigrantes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, indicó el ministerio. "Se trataba de una embarcación cuyos ocupantes, desorientados, ya no sabían adónde ir, y cuyo movimiento fue detectado por una patrulla marítima", explicó un funcionario de la guardia costera.

Durante el mes de agosto, se recuperaron al menos 69 cadáveres y decenas de personas fuerondenunciadas como desaparecidas tras el naufragio de una embarcación con in migrantes frente a las costas de Mauritania.

Decenas de miles de migrantes han perdido la vida en los últimos años intentando llegar a Europa desde África, a menudo en embarcaciones abarrotadas. Se registraron casi 47.000 llegadas irregulares a las Islas Canarias en 2024, un récord por segundo año consecutivo, ya que el aumento de los controles en el mar Mediterráneo ha impulsado a los migrantes a intentar la ruta atlántica, dice Cridem.