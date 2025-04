Jesica comparece este lunes en el Senado en pleno cerco por sus enchufes en dos empresas públicas

Jesica Rodríguez comparece este lunes en la comisión del caso Koldo del Senado en plena investigación por sus contrataciones en dos empresas públicas para las que no ejerció ninguna labor. La que fuera pareja de José Luis Ábalos ya declaró en sede judicial como testigo en febrero, si bien, en esta ocasión lo hace tras desvelarse correos internos y también mensajes con los cabecillas que contradicen lo defendido en el Tribunal Supremo.

El magistrado Leopoldo Puente le convocó para preguntarle principalmente por dos asuntos: lo relativo al pago del alquiler de la vivienda de lujo en la que residió en Plaza España entre 2019 y 2022, y sus contrataciones primero en Ineco y, después, en Tragsatec, empresas dependientes del Ministerio de Transportes y de la SEPI, respectivamente. Jesica compareció ataviada con una peluca y ocultando su rostro con unas gafas de sol para no ser reconocida.

Durante su intervención, en la que rompió a llorar en varias ocasiones, defendió que tuvo una relación con el exministro de Transportes y delegó en él tanto el abono del alquiler de su vivienda como su enchufe en las dos empresas. Preguntada por este último asunto, especificó que ella no fue a trabajar y que no desempeñó ninguna labor porque pensaba que estaba bajo las órdenes de Joseba García, hermano de Koldo García.

Su citación en la Cámara Alta se produce en un momento clave en el que se investigan los movimientos en las altas esferas de Adif para enchufarla. Además, de mantener lo defendido en el Supremo, pondría entre la espada y la pared a las dos empresas que le contrataron, las cuáles han respondido al juez que no hubo irregularidades y que constan las horas trabajadas. En el caso de Tragsatec, además, se precisó que no consta que se hicieran entrevistas pese a que la auditoría interna determinó que sí se llevaron a cabo y que, gracias a ella, se descartaron a otros candidatos.

Manipuló los partes horarios: "¿Ficho yo o Joseba?"

Sin embargo, desde la declaración judicial que prestó el día 27 de febrero hasta ahora han aflorado indicios que desvelan que era conocedora de esos enchufes y no solo eso sino que ayudó a Joseba a manipular sus partes horarios para fingir que teletrabajaba. Así, consta que en febrero de 2019 se activó el mecanismo para enchufarla en Ineco. La entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, fue conocedora del proceso de selección que se puso en marcha para justificar su contrato.

Jesica y Joseba falsearon los partes horarios de Ineco LR LR

"Están con ello, mañana le llaman. No se puede dar de alta si seguir un procedimiento", llegó a decirle la directiva a Koldo, entonces asesor de Ábalos. Una vez dentro de Ineco, la joven se quejó en numerosas ocasiones a Koldo de que le llamaban sus superiores para pedirle los partes horarios firmados. El asesor del ministro le trasladó en todo momento que se encargaría su hermano Joseba de cualquier gestión, llegándole incluso a firmarle un parte de ausencias de trabajo para que ella pudiera acompañar a Ábalos en uno de sus viajes oficiales.

De hecho, ella incluso confesó a los hermanos que le dio a una amiga el ordenador que le habían facilitado en Ineco para que lo encendiera de vez en cuando. "Como yo no lo uso para nada y ella necesitaba usar el word, se lo dejé para que así encendiera el ordenador", le dijo a Koldo en noviembre de 2019, cuando ya llevaba ocho meses en plantilla. Además, también evidenció las manipulaciones con los partes horarios. "Ficho hoy o ha fichado Joseba (...). Digo a ver si voy a firmar y luego firma él y se me suman dos semanas. Como me pasó la otra vez", le dijo a Koldo.

Los correos que la delatan

En otras ocasiones mandó audios que constatan su conocimiento de las irregularidades cometidas: "¿Qué tengo que poner? Me estoy agobiando. No sé qué coj... tengo que poner", le espetó al asesor de Ábalos. Con todo, Jesica estuvo 18 meses en plantilla y, cuando se acercaba el vencimiento del contrato, en noviembre de 2020, volvió a preguntarles por su futuro. "Koldo, lo único una duda, a mi realmente el contrato me termina en febrero. ¿Me lo vais a hacer ahora o en febrero cuando termine el contrato?", se interesó.

"Estamos obligando a Jesica": el correo que implica a la cúpula de Adif en el contrato a la expareja de Ábalos LR LR

Cuestionada sobre ello en el Tribunal Supremo, la joven dijo que no recordaba cómo aterrizó en Tragsatec en marzo de 2021. Sin embargo, las evidencias demuestran que ella sabía que iba a haber un segundo destino en la Administración Pública. Este medio desveló un correo del 21 de marzo de aquel año en el que se daban indicaciones de que se diera un trato especial a Jesica en esta firma tutelada por el Ministerio de Agricultura.

"Ignacio me ha contado que ya han llamado a la presidenta de Adif para decirle que qué pasa con Tragsa 'que le estamos obligando a Jesica a hacer muchas cosas'", reza la misiva. Un día después, ella misma mandó otro "mail" a altos cargos de la empresa para trasladarles que le habían preparado el material informático para trabajar con ellos, lo que evidencia que se presentó al proceso de selección en el que participaron 929 candidatos ya sabiendo que la plaza iba a ser para ella. "Yo dispongo de mi portátil de Ineco, el cual me formatearon cuando finalicé mi contrato con ellos para poder usar con vosotros", recoge la comunicación a la que tuvo acceso este medio.

La vivienda de Plaza de España

A todo ello se añaden los pagos de la casa de Plaza de España. De nuevo los mensajes prueban que en 2019 buscaron piso para la joven. Después de desechar varios porque le parecían pequeños, se quedó con una casa de lujo con vistas a la madrileña plaza que costaba 2.700 euros mensuales. El alquiler lo asumió un socio de Víctor de Aldama y ella era consciente de ello. Tanto es así que algunos meses no ingresó el abono a tiempo y estuvieron a punto de desahuciarla en varias ocasiones.

Vistas desde la terraza del piso en el que vivió Jesica Rodríguez, expareja de Ábalos, en Plaza de España LR lr

En el último informe aportado al sumario, la UCO apunta ya a un posible vínculo entre los pagos del piso y el dinero que la trama desvió a República Dominicana. El magistrado y Anticorrupción sospechan que se trató de una gratificación encubierta de la red al entonces ministro de Transportes por facilitarles los contratos de pandemia y, también, por adjudicar contratos de obra pública a empresas amigas.

Se trata de extremos que todavía se siguen investigando en el procedimiento penal y sobre los que se prevé preguntar a la joven en su comparecencia de este lunes en el Senado. De momento, Ábalos ya ha dado un paso al frente y ha pedido al juez que ponga el foco en los abonos que efectuó Alberto Escolano relacionados con la vivienda que terminó abandonando Jesica en 2022. Su objetivo es demostrar que Jesica mantuvo el vínculo con la trama muchos meses después de que ambos rompieran la relación.