El juez escucha mañana a Leire Díez por sus maniobras contra la UCO y la Fiscalía

El juez del 'caso Leire Díez' ha llamado a declarar el lunes como imputada a la exmilitante del PSOE, a la que considera la cabecilla de un grupo, junto al empresario Javier Pérez Dolset, también citado, que buscaba información sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.

Para el juez Arturo Zamarriego, la exmilitante socialista "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol -el tercer investigado- para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", según expuso en un auto.

Díez y Pérez Dolset están citados por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. Las pesquisas parten de varias denuncias contra la exmilitante socialista después de que se dieran a conocer los audios en los que se la escucha ofrecer favores al empresario investigado Alejandro Hamlym a cambio de información sensible.

En nombre de "altas instancias del Estado"

Además, el juez acabó incorporando las denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de los investigados. La Fiscalía reclamó al instructor que uniera las denuncias al entender necesario investigar los hechos "conjuntamente" porque "el patrón de actuación es exactamente el mismo".

El fiscal Juan Pablo Nieto indicó en un recurso que es "fundamental" la "singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díez, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado".

A su entender, es "evidente" que la conexión entre los denunciados --Díez, Pérez Dolset y Rusiñol-- trata presuntamente de "manipular pleitos heterogéneos que unas veces afectan a políticos y otras a empresarios, pero los tres colaborarían en un plan delictivo unidos por la coincidencia y necesidad de denigrar a las dos instituciones mencionadas", en referencia a la UCO y Anticorrupción.

La orden de Sánchez

Según una grabación aportada por el fiscal Stampa, la principal investigada mantuvo una reunión con él el pasado 7 de mayo en busca de información sensible junto a Pérez Dolset y el empresario Luis del Rivero, en la que Díez se presentó como "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y como "la persona que ha puesto el PSOE". "Yo traslado luego", aseguró.

Díez aseguró que el encuentro era "estrictamente confidencial". "Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", manifestó.

Y Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, "el presidente ya dijo que se limpie todo", "sin límite". "Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial", dijo.

Ambos aseguraron a Stampa que tanto Sánchez como el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, serían informados del encuentro. "Lo sabrán", garantizó.

"Limpiar sin límites"

El periodista Pere Rusiñol negó ante el juez haber intermediado para hacer llegar a Grinda un presunto soborno por parte de la exmilitante socialista. Reconoció que llevó un documento a la reunión que tuvo con el fiscal anticorrupción el pasado 27 de febrero, pero dijo que era para contrastar información como periodista.

También han comparecido, como testigos, los fiscales que denunciaron un presunto soborno, que ratificaron sus denuncias ante el juez: José Grinda declaró que Rusiñol le dijo que Díez tenía peso en el PSOE e Ignacio Stampa afirmó que la exmilitante le mencionó que el presidente del Gobierno estaba preocupado por "las saunas" de su suegro y había dado la "orden" de "limpiar sin límites".

Por su parte, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo', aseguró que Díez le comentó que habría una purga en la Benemérita y que sería recompensado. Según dijo, le ofrecieron un ascenso y pagarle su defensa.

El abogado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán en el 'caso Koldo' y en cuyo despacho se celebró una de las reuniones de la exmilitante socialista, se acogió al secreto profesional para no responder.