GP de Valencia de MotoGP, en directo hoy: siga la carrera en el Ricardo Tormo

El Mundial de MotoGP se despide en Valencia. Directamente desde Portimao, cada uno de los pilotos se alista para saltar a la pista por una última vez en el circuito Ricardo Tormo. En 2024. la cita valenciana tuvo que trasladarse a Barcelona, al GP de la solidaridad, porque Valencia estaba golpeada por una riada nunca vista. Un año después, las cicatrices siguen frescas, pero la vida sigue y las motos van a volver a rugir en Cheste.

La ausencia de Marc Márquez y el subcampeonato de Álex Márquez, hace que la emoción recaiga en la pelea por la 3º y 4º plaza entre Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia y Pedro Acosta.