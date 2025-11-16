Directo
GP de Valencia de MotoGP, en directo hoy: siga la carrera en el Ricardo Tormo
Las motos rugen de nuevo en el circuito Ricardo Tormo con las cicatrices de la DANA todavía presentes.
El Mundial de MotoGP se despide en Valencia. Directamente desde Portimao, cada uno de los pilotos se alista para saltar a la pista por una última vez en el circuito Ricardo Tormo. En 2024. la cita valenciana tuvo que trasladarse a Barcelona, al GP de la solidaridad, porque Valencia estaba golpeada por una riada nunca vista. Un año después, las cicatrices siguen frescas, pero la vida sigue y las motos van a volver a rugir en Cheste.
La ausencia de Marc Márquez y el subcampeonato de Álex Márquez, hace que la emoción recaiga en la pelea por la 3º y 4º plaza entre Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia y Pedro Acosta.
La emoción de Diogo Moreira
Llora de alegría el brasileño, nuevo campeón del mundo de Moto2. Al que, por cierto, saluda Marc Márquez en la zona de boxes.
Manu González entra en boxes
Se va quejando de la moto y señalando hacia atrás. Debe haber algún problema en el neumático trasero, el caso es que en apenas tres vueltas lo han pasado ocho pilotos, incluido Moreira. Así que aquí acaba la temporada del piloto español, que ha ido de más a menos por lo problemas técnicos.
Le han cambiado la rueda trasera y vuelve a salir a pista, con vuelta perdida.
Problemas para Manu González
A falta de 6 vueltas, el piloto español está teniendo enormes problemas para seguir siquiera en el circuito. Ha sido adelantado por otros tres rivales y ahora es octavos. Así que la posible pelea por el campeonato está decidida en favor de Diogo Moreira.
Ahora son 20 puntos
Cuando faltan 12 vueltas para que acabe la carrera, Manu González es quinto y Moreira anda noveno. Eso sólo permitiría al piloto español recortar 4 puntos.
Para ser campeón necesita ganar y que el brasileño sea decimocuarto.
El Mundial de Moto2
Hoy, antes de la prueba reina, la atención se centra en el Mundial de Moto2, que se decide en esta última carrera. La gran recta final de campeonato que ha hecho Diogo Moreira le da ventaja sobre Manu González, que está a 24 puntos en la clasificación. Algo muy raro tiene que pasar para que Moreira no sea campeón hoy, pero sin duda el contendiente español lo va a intentar con todo.
¡Bienvenidos al Ricardo Tormo de Cheste!
¡Buenos díaaaaaaaaaaaaaas! O mediodías, como quieran. El caso es que ya estamos listos para vivir, un domingo más, un emocionante Gran Premio de Moto GP en un campeonato que, aunque decidido hace semanas, está en su recta final. ¡Aaaaaarrancamos!
