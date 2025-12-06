El juez Peinado pregunta a la UCM si hay más personas sin formación superior que, como Begoña Gómez, firmaron pliegos

El juez Juan Carlos Peinado ha instado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a que le informe de las personas que "sin titulación superior" han suscrito pliegos técnicos de contratación, a fin de esclarecer si Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, cometió intrusismo al firmar ese tipo de documentos.

Según una providencia a la que ha tenido acceso Ep, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha pedido a la Escuela de Gobierno de la UCM que, "a la mayor brevedad posible", le remita un informe al respecto.

Peinado quiere que en ese informe aparezcan las personas que, "careciendo de la titulación académica superior, han suscrito cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones técnico-facultativas para la licitación de procesos de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos públicos de servicios, suministros u obras públicas".

Al respecto, el juez se ha reafirmado en su solicitud a la Asociación Española de Abogados del Estado para que elabore un informe sobre las "cualificaciones académicas y titulación exigibles" para hacer pliegos, según un auto al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

Peinado considera "necesario" tener ese informe para "determinar si la firma del pliego de condiciones técnicas se precisa algún tipo de cualificación necesaria, y así determinar la participación de la investigada Gómez en el delito de intrusismo o, por el contrario, que su participación en los hechos investigados no es constitutivo de delito".

El instructor busca aclarar si la esposa de Pedro Sánchez incurrió en un presunto delito de intrusismo al firmar pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra que codirigía en la UCM.

A lo largo de la investigación, la defensa de Gómez ha incidido en que firmó dichos pliegos por órdenes de la Complutense, desmarcándose así de cualquier irregularidad.

En otro auto, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el instructor de la causa rechaza nuevamente citar como testigo en el marco de la causa al empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, como le había solicitado la acusación popular.

En concreto, recuerda el juez, se pidió que testificara en relación a la cátedra de Gómez. Sin embargo, apunta que "no se conoce" a Aldama "ninguna relación con la cátedra, ni con la Universidad Complutense, ni con los patrocinadores de la cátedra ni con las empresas" de Juan Carlos Barrabés, también investigado.

Peinado advierte de que "el derecho de las partes a solicitar diligencias de prueba no es un derecho ilimitado". "Y el resultado de la prueba propuesta no se considera necesaria para el esclarecimiento de los hechos que se investigan", concluye el magistrado.

El juez investiga a Gómez por cinco presuntos delitos: además de intrusismo, le atribuye tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca y malversación de caudales públicos.