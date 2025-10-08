Page carga contra el Gobierno de Sánchez y asegura que podemos ir a elecciones "en cualquier momento": "Esta legislatura nació colapsada"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a desmarcarse del rumbo actual del Gobierno de Pedro Sánchez con unas duras declaraciones realizadas esta mañana en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco.

En este sentido, el dirigente socialista ha lanzado una batería de críticas tanto a la gestión política del Ejecutivo como a los recientes escándalos que afectan al entorno más cercano del presidente, entre los que se encuentran los diferentes presuntos casos de corrupción.

Durante la entrevista, García-Page ha asegurado que "la legislatura nació colapsada", en referencia a la inestabilidad parlamentaria y las tensiones dentro de la coalición de Gobierno. Por este motivo, Page ha asegurado no saber si Sánchez acabará la Legislatura.

"Puede haber elecciones en cualquier momento. Las elecciones serán convocadas cuando quien las tiene que convocar calcule que le interesa más y seguramente ni en Moncloa lo tengan claro. Yo detecto preparación de maquinaria, aunque puede ser excusas de las próximas [elecciones] autonómicas. En mi opinión, la legislatura nació colapsada y ahora el colapso evidentemente es mayor y se juega un frentismo enorme por todas las partes", ha espetado.

Mantiene la incógnita sobre su reelección en las autonómicas

Por su parte, el presidente castellanomanchego ha dejado en el aire si se presentará o no a la reelección en los próximos comicios autonómicos previstos para el año 2027. "No lo tengo ni mucho menos decidido", ha asegurado el mandatario autonómico.

Por otra parte, ha señalado que no baraja presentarse a la secretaría general del PSOE, apuntando que no cuenta con "ningún tipo de propósito nacional, ningún tipo de ambición". Una posición que, ha reivindicado, siempre ha mantenido.

"Por eso puedo hablar con más tranquilidad", ha señalado García-Page. "Si tuviera ambiciones sucesorias o cosas así en el PSOE, hubiera utilizado más hacer la pelota que, probablemente, alzar la voz en algo que resulta enormemente incómodo", ha añadido.

Dicho esto, se ha pronunciado sobre si considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el mejor candidato a nivel nacional, a lo que el castellanomanchego ha respondido que hay una "lógica democrática" en que el presidente del Gobierno opte a la reelección, también desde el punto de vista de "rendir cuentas ante los españoles".