Page advierte a Sánchez que es "absurdo" arrodillarse ante Junts y divisa un batacazo electoral del PSOE

"Demuestra que podía, pero que no quería". Con estas palabras la portavoz en el Congreso de Junts, Miriam Nogueras, confirmaba el rechazo- por el momento- a la mano tendida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reconstruir los puentes dinamitados tras la ruptura de la formación de Carles Puigdemont que ha promovido un bloqueo en el Congreso de los Diputados.

Sin miramientos y con la constancia de los movimientos de la formación independentista ante la amenaza electoral de Aliança Catalana en los sondeos de Barcelona, el máximo representante de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page ha asegurado que es "absurdo" pensar que el PSOE va a convencer a los secesionistas para recuperar su apoyo. "Puigdemont y los suyos no han respetado al Gobierno cuando les hablamos de pie. Pensar que de rodillas nos van a respetar más es un poco absurdo", ha señalado ante los medios de comunicación.

Ante la llegada de una posible moción de censura para convocar elecciones de manera anticipada y que "los españoles puedan votar en las urnas" sin presiones, el barón díscolo del líder del Ejecutivo no divisa un futuro halagüeño para los socialistas en los comicios electorales. En este sentido, ha advertido que la deriva del sanchismo y las concesiones a los catalanes puede generar sorpresas. "Si vamos presumiendo de habernos arrodillado ante Puigdemont y si el PSOE se quiere plantear de cara a unas futuras elecciones ofrecer lo mismo podemos llevarnos un disgusto muy considerable", ha apostillado.

Page lamenta el comportamiento de Ábalos y Koldo: "Nos hace sentir vergüenza"

Sin olvidar la entrada en prisión del exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García, Page ha lamentado el "boquete considerable" producido contra todos los socialistas por el comportamiento de los miembros cercanos al presidente del Gobierno que han derribado varios de los principios del PSOE relacionados con la defensa del feminismo.

Aunque no se encuentre conforme con las actuaciones de los altos cargos socialistas ha asegurado que Sánchez es el único que tiene la potestad para convocar las elecciones generales de manera anticipada, señalando que si lo considera oportuno podrá presentarse a los comicios electorales.

Denuncia que las cesiones de Sánchez a Junts rompen el principio de igualdad

A pocos días del aniversario de la Constitución Española que no ha sido recordada desde que el presidente del Gobierno comenzó su última legislatura en el Palacio de la Moncloa, ha recordado el principio de igualdad y solidaridad entre los diversos territorios de España.

"Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se ponga en el mercado el concepto de igualdad bajo ningún concepto, de ninguna de las maneras. La igualdad jamás se puede poner en el mercado de la transacción política", ha señalado tras conocer las nuevas concesiones.