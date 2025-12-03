El PP intensifica su agenda en Extremadura con la presencia de Feijóo para el arranque de campaña

El Partido Popular comienza a redoblar su presencia en Extremadura ante el arranque de la campaña electoral, con el líder Alberto Núñez Feijóo encabezando varios actos clave, ante el temor interno de que la intensa actividad de Santiago Abascal en la región esté erosionando parte de su apoyo electoral.

Por ello, los populares buscan reforzar su visibilidad y movilizar a su electorado en un territorio donde cada escaño puede resultar decisivo para definir el futuro político tras las próximas elecciones, especialmente después de que las últimas encuestas apunten a un avance de Vox en la Comunidad.

De esta manera, ante las previsiones de que la formación de Abascal aumente su representación en la Asamblea, el líder de Vox ha intensificado su agenda en la región durante las últimas semanas con el objetivo de consolidar ese crecimiento y posicionarse como un actor aún más determinante en una hipotética -y más que posible- negociación con el PP de María Guardiola para conformar Gobierno.

Feijóo se desplazará el jueves y viernes a Extremadura

Ante este escenario, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará mañana mismo a Extremadura para participar en el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas. Un acto que tendrá lugar en la localidad de Don Benito (Badajoz) -enclave gobernado por los populares-, donde Feijóo donde se paseará por sus calles, atenderá a los medios de comunicación y después intervendrá en una "comida-mitin" con la presidenta en funciones de la Junta de Extremadira, y candidata del PP a revalidar su cargo, María Guardiola.

El mismo jueves por la tarde, el gallego viajará hasta Villanueva de la Serena para posteriormente asistir a un partido de fútbol en Almendralejo, donde participará en la pegada de carteles para dar inicio -al menos oificialmente- a la campaña electoral.

Por su parte, el viernes arrancará el día en Mérida, donde mostrará su apoyo al sector primario. Posteriormente se desplazará al Casar de Cáceres y desde allí a Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes -gravemente afectada por los incendios forestales de este verano-, el lugar elegido para participar en un acto electoral.

Con el objetivo de 'peinar' un mayor territorio, Feijóo compartirá agenda con Guardiola en alguna ocasión esporádica -no siempre-, pues la estrategia política de los populares responderá a que cuanta mayor diversificación de sus líderes, mejor será su rédito electoral; ese que Vox pretende opacar.