Junts, ajeno a los muertos por la DANA, carga contra Mazón por no hacer declaraciones en catalán

"Es lamentable que el presidente de la Generalitat Valenciana, con todo lo que está ocurriendo, no haya hecho ni una, absolutamente ninguna declaración ni comunicado en catalán. Es denigrante". Este desafortunado comentario pertenece a Joan Serna, líder de las Juventudes de Junts en la localidad de Sant Just Desvern.

Las palabras de este joven licenciado en Ciencias Políticas y afín a los postulados de Carles Puigdemont, tienen fecha del 31 de octubre, cuando ya eran de sobra conocidos los trágicos estragos que ha provocado la DANA en la Comunidad Valenciana. Y son muchos quienes le han respondido, indignados: "¿Cómo es posible que alguien tan joven, pueda vivir en ese odio y tan alejado de la realidad?", "Valencia se hunde pero lo importante es decirlo en catalán. Está claro que algunos no tenéis las prioridades en orden", "es el presidente de la Generalitat Valenciana. En todo caso tendría que hacerlo en valenciano no en catalán, pero vamos estar discutiendo esto mientras los valencianos no tienen agua, ropa, techo y aparecen sus familiares muertos...".

No obstante, pese a que la lista de reproches contra esas denigrantes palabras es interminable, Joan Serna no solo hace caso omiso de las críticas y rehúye pedir disculpas sino que insiste e ironiza con las primeras declaraciones de Mazón en valenciano.

Fue precisamente este lunes cuando Carlos Mazón realizó su primera declaración durante esta crisis en valenciano (no en catalán). Y en este punto, hay que señalar que si bien el presidente de la Generalitat Valenciana siempre ha defendido el valenciano como un idioma propio frente al catalán, admite no hablarlo con fluidez. Es más, en alguna de sus entrevistas reconocía que si le hablan en valenciano, suele responder en castellano.

Sin embargo, el dirigente del PP no es el único sobre el que han puesto el foco los dirigentes de Junts. Otro de sus diputados, Francesc de Dalmases, ha reprochado al presidente catalán, Salvador Illa, que se dirigiese a los valencianos en castellano en la declaración institucional que realizó el pasado 30 de octubre.

"Un grave error, gravísimo, que el presidente Illa se dirija a los hermanos del País Valenciano en español, porque si hay una lengua que nos hermana es, precisamente, el catalán", reprochaba el dirigente independentista a través de sus redes sociales. Una crítica de la que también se hace eco Joan Serna.