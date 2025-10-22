Junts avisa a Sánchez que no utilice el cambio de hora como cortina de humo y le advierte: "Quizá ha llegado la hora del cambio"

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha sido contundente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Sesión de Control al Gobierno de esta mañana al advertirle de que quizá "hay que empezar a hablar de la hora del cambio" en lugar de abrir el debate sobre si habría o no que cambiar la hora dos veces al año.

En este sentido, el mensaje de Nogueras se ha entendido como una clara alusión a un posible relevo en La Moncloa -donde los de Puigdemont no saldrían favorecidos-, pues ha asegurado que, de llegar a tal punto, "luego dirán que viene la derecha y que eso es nuestra culpa".

Por si fuera poco, el tono de Nogueras ha sido excesivamente bronco con Sánchez, a quien ha acusado de haber logrado, junto al resto del Ejecutivo, "que la gente esté hasta las narices de todos", al tiempo que le ha reprochado que proponga y abra debates 'insulsos' mientras, a su juicio, los verdaderos problemas -especialmente catalanes- siguen sin resolver: como la "presión" sobre los autónomos, la escasa oferta y construcción de vivienda pública, las ayudas contra las okupaciones o la "totrura diaria de Renfe".

"Mucha gente está hasta las narices de no llegar a final de mes mientras ven cómo sus impuestos van a pagar rescates de las estrellitas de la Flotilla, a financiación ilegal de partidos, a prostitución, a fiestas o a pagar favores de algunos medios de comunicación", ha espetado.

En este sentido, Nogueras ha reiterado que este malestar social es "culpa" de la actual gestión del Ejecutivo, al tiempo que, en su juego de tensar la cuerda con el Ejecutivo, le ha advertido: "Quizá habría que hablar menos de cambios de horarios y empezar a hablar de la hora del cambio".

Por el contrario, Sánchez ha defendido la acción de su Gobierno, especialmente en Cataluña y de ser el Ejecutivo "que más ha hecho por los autónomos" desde el inicio de la democracia, después de que Junts le recriminara sus políticas contra este sector.