Junts reitera sus reproches a Sánchez: "Desde que gobierna el PSOE a Cataluña no llega la mitad del dinero presupuestado"

La portavoz de Junts en el Congreso asegura que "ante los incumplimientos del PSOE lo más útil es plantarse". Y respecto a esa ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez, Miriam Nogueras ha incidido en que "quien no ha explicado qué decisión toma ante esta situación es el PSOE".

"Ojalá el problema de Junts sea que tenemos que explicar qué hacemos en un nuevo escenario si se aplica la amnistía, el catalán es lengua oficial en Europa, Cataluña tiene competencias de inmigración, se aprueba una ley contra la multirreincidencia y otra contra las ocupaciones", ha expuesto en una entrevista en "La Vanguardia".

Pero al mismo tiempo ha admitido que su formación no es optimista respecto a las decisiones que puedan adoptar los socialistas. Y se ha referido a las declaraciones del presidente del Gobierno la pasada semana acerca de los acuerdos con Junts: "Rompimos, porque tenemos motivos para hacerlo. Quizá los primeros días no se entendió, pero al final ha sido el mismo Sánchez quien ha dicho que incumplen".

Nogueras critica, en relación a la aprobación de presupuestos para el próximo año, que el techo de gasto sea el mismo que el del año pasado. "No habrá presupuestos en el 2026 porque no se han pagado los del 2024, ni los del 2023, ni los del 2022", ha dejado claro.

"En Madrid, el doble"

"Desde que gobierna el PSOE a Cataluña no llega la mitad del dinero presupuestado y en Madrid, en cambio, han llegado a pagar el doble", se queja.

Y sobre la posibilidad de una moción de censura junto al PP, ha asegurado que "no hay nada" y dice que si hablan de los incumplimientos del PP con Cataluña podrían estar días enteros, informa Ep.

En referencia al pacto para desbloquear la ley contra la multirreincidencia ha explicado que "hay diferencia entre la negociación y la relación parlamentaria". "La ley contra la multirreincidencia es de Junts. La presenta, la defiende y la batalla Junts y se desbloquea porque tomamos decisiones. Lo que hagan otros partidos y lo de la foto no tiene ninguna importancia", ha dicho sobre el apoyo del PP a esta medida.

Nogueras también aborda su relación con ERC a nivel parlamentario, lamentando que en la defensa del bloque catalán están más "solos" de lo que les gustaría. "No nos dejaremos arrastrar por las críticas que nos dirigen la derecha y la izquierda catalana", ha sentenciado.

La amenaza de Aliança Catalana

Al respecto de los resultados arrojados por el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) y el crecimiento de Aliança Catalana ha expresado que es "muy irresponsable alimentar los extremos pensando que perjudican a Junts".

"En el Congreso somos los únicos que nunca hemos salido a contestar una iniciativa de Vox. Nunca. Cuando decimos que estamos muy lejos de los extremos, no solo lo decimos, lo practicamos", ha defendido.

También se ha pronunciado sobre cómo hacer frente a los discursos de estas formaciones. "La mejor manera de confrontar a estos extremos es defendiendo tu programa y tus políticas de la manera que lo hace Junts. Es la única estrategia que da resultados", defiende.