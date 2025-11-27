Koldo llega al Supremo con una mochila por si ingresa en prisión: esto es lo que lleva dentro

El Tribunal Supremo tenía hoy dos citas importantes: las vistillas del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de su exasesor, Koldo García, con el objetivo de decidir si modifica -o no- las medidas cautelares que pesan sobre ellos.

En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, el ingreso en prisión incondicional del exministro José Luis Ábalos, mientras que todavía se desconoce la decisión que adpotará el magistrado.

No obstante, según confirman a LA RAZÓN fuentes judiciales presentes en su declaración, el exministro se ha quedado "pálido" despues de que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, haya solicitado al juez del Supremo que decrete prisión incondicional contra él. Una petición de la que se ha quejado, asegurando que "no dispone de recursos económicos" ni tiene adónde ir.

Pero el otro gran protagonista de la jornada es el que fuese asesor de Ábalos durante su paso por el Gobierno, Koldo García, sobre el que también existe la posibilidad de que el juez instructor decrete su ingreso en prisión -y para quien Anticorrupción también ha solicitado su ingreso en prisión incondicional-. Algo para lo que el navarro ha ido preparado, pues ha ingresado en el Supremo con una mochila preparada por si de allí tuviese que ir directamente a la cárcel.

Chándal, zapatillas con velcro y medicación, parte de sus pertenencias

El exasesor de Ábalos ha concedido una entrevista en exclusiva al digital 'OkDiario' momentos antes de que este acudiese al Tribunal Supremo para que se celebrase la vistilla a la que había sido citado.

En el encuentro, el navarro ha asegurado que ha pasado la noche "tranquilo", argumentando que "si estás descansado, las cosas salen medianamente bien", mientras que reconocía que debía hacerlo porque hoy era un día "muy importante".

En este sentido, ha explicado que sus planes para esta noche son dormir en la casa de "algún amigo", pues mañana tendría que acudir a la Audiencia Nacional. "Todavía tengo algún amigo que otro", ha explicado.

En cuanto al contenido de la mochila con la que ha ingresado en el Supremo -por si de ahí le trasladan directamente a prisión-, el exmilitante socialista ha explicado que lleva medicación -puesto que padece de una enfermedad crónica-, al igual que "un chándal, unas mudas o zapatillas con velcro", ya que en prisión está prohibido el calzado con cordones para evitar lesiones.

"Ropa que no genere ningún problema en el centro penitenciario", ha dicho Koldo, al tiempo que ha explicado que ha revisado "un poco" cuál es el protocolo interno de la prisión para "al menos, intentar hacer lo correcto".