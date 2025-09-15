Koldo maniobró para enchufar a la exmujer de Ábalos tras aterrizar Sánchez en Moncloa

Koldo García gestionó el "enchufe" de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, en la Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid apenas semanas después de que el PSOE llegara a La Moncloa. A pesar de estar recién aterrizado en su nuevo puesto como asesor ministerial, tramitó personalmente la contratación de la mujer de su nuevo jefe como "personal eventual" del organismo.

Así consta en un correo que desvela LA RAZÓN y del que se desprende que Koldo se encargó de los trámites para "colocar" a la entonces esposa de Ábalos en calidad de asesora de la Unidad de Apoyo de la Delegación del Gobierno en Madrid. La comunicación la envió el entonces jefe de Servicio de Recursos Humanos de este ente a la cuenta oficial de Koldo García en el Ministerio con el concepto "Documentación para el nombramiento como personal eventual de Carolina Perles".

La fecha del correo es significativa, puesto que se envió el 13 de julio de 2018; esto es, con el PSOE recién aterrizado en Moncloa. De hecho, la moción de censura contra Mariano Rajoy se produjo el 1 de junio de ese año y seis días después Ábalos tomó posesión al frente de la cartera de Fomento. Su designación supuso el traslado de la familia de Valencia a Madrid, donde la mujer del ministro encontró empleo en tiempo récord.

"Le tengo como remitente de la documentación de Carolina"

"Buenas tardes. Tengo su dirección de correo electrónico como la remitente de la documentación de Carolina Perles Miñana, por lo que aprovecho para remitirle la declaración que ha de firmar de no estar afectada de causa de incompatibilidad para el puesto de Asesora de la Unidad de Apoyo de la Delegación del Gobierno en Madrid", expuso el jefe de Recursos Humanos, evidenciando que García era el encargado de gestionar este asunto.

Documento de incompatibilidad de Carolina Perles T. Nieto LA RAZÓN

Merino le indicó, además, que iba a necesitar una serie de documentos para formalizar su contratación como asesora del ente que representa al Gobierno en la Comunidad de Madrid. En concreto, le reclamó la toma de posesión como funcionaria y (ya que Perles es policía local y se encontraría en excedencia) y copia de la titulación para poder inscribirla en el Registro. "Como tendrá perfeccionados trienios, también un certificado de servicios prestados (y si fuese posible, último trienio reconocido) para poder percibirlos en nómina. No creo que tenga ya el cese por pasar a desempeñar el puesto, si fuese así también nos vendría bien copia del mismo", expuso.

Así pues, adjuntó en el correo un documento denominado "Incompatibilidad Carolina Perles" que venía ya redactado a falta de que la mujer del ministro lo firmara. El escrito, al que ha accedido este medio, llevaba por encabezado "Declaración de no estar afectado/a de incompatibilidad" y consistió en un reconocimiento formal de que no estaba impedida para acceder a este puesto de la Administración Pública.

Documento preparado y pendiente de firma

"La abajo firmante, a los efectos previstos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y con motivo de su toma de posesión como personal eventual, declara que no viene desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público ni realiza actividades privadas incompatibles o que requieran reconocimiento de compatibilidad. Tampoco percibe pensión de jubilación, retiro u orfandad por derechos pasivos por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio", indica.

Cabe recordar que este movimiento se produjo tras el aterrizaje en la Delegación del socialista José Manuel Rodríguez Uribes. El actual presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) sustituyó a la "popular" Concepción Dancausa con la llegada de Sánchez a Moncloa. De hecho, esta comunicación se envió dos semanas después de su nombramiento.

Con todo, las gestiones de Koldo dieron sus frutos y colocaron a Perles en el ente público en el primer mes de mandato del PSOE. Pero no fue la única gestión que asumió Koldo en ese tiempo. De otros correos de su cuenta corporativa se desprende que tramitó todo lo relativo a los viajes del que fuera "número tres" del PSOE tanto familiares como de trabajo.

De hecho, también gestionó los de su amiga especial Jesica Rodríguez, en determinadas giras oficiales. Cabe recordar que García, al que Santos Cerdán colocó en el Ministerio para controlar a Ábalos, acabó convirtiéndose en el "hombre para todo" del exdirigente socialista hasta el punto de llegar a controlar sus movimientos bancarios y el de sus hijos. "Me suministraba hasta el tabaco", llegó a decir Ábalos en sede judicial.

La exmujer de Ábalos tira de la manta

Estas gestiones al más alto nivel de Koldo llaman la atención teniendo en cuenta que fue contratado por el partido en octubre de 2017 en calidad de chófer.Sin embargo, en apenas ocho meses, ya se encargaba no solo de cuestiones primordiales dentro del departamento del Gobierno con mayor partida presupuestaria, sino también de asuntos relevantes de estrategia de partido, como ha desvelado este medio.

Viajes Jessica LR

En lo que respecta a Perles, su cese en el puesto se produjo antes del fin de su matrimonio en 2022. En la actualidad ambos mantienen una guerra abierta que ha saltado a los platós después de que la valenciana haya decidido tirar de la manta una entrevista a Telecinco que se emite por fascículos. En el primer capítulo se pronunció sobre la estrecha relación entre el presidente del Gobierno y Ábalos y apuntó a un blanqueo de fondos en el extranjero. "Que miren su pasaporte", llegó a decir.

Ábalos, por su parte, guarda silencio, pero ha intentado frenar la emisión de esta entrevista en los tribunales. El exsecretario de organización del PSOE pidió "in extremis" a un juzgado de Madrid que impidiera la visualización del primer programa, emitido el lunes pasado, por vulneración del derecho al honor. El juez lo denegó priorizando el derecho a la libertad de información, pero ha abierto diligencias para tramitar este asunto.