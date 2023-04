¿Llamó Pedro Sánchez "prostituta" a Alberto Núñéz Feijóo?

A veces, cuando uno intenta poner énfasis en una argumentación tiende a utilizar palabras cuyo significado desconoce o no tiene muy claro. Eso es lo que debió pasarle ayer, en el Senado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En pleno rifirrafe con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a cuenta de las "maniobras" de este último en el ámbito internacional, el jefe del Ejecutivo lo tachó de "grotesco" y "patético" y quiso ir un paso más allá. Y es precisamente en este punto, donde la euforia le jugó una mala pasada a Sánchez.

"Señor Feijóo, resulta grotesco acusar a la Presidencia del Gobierno de faltar al respeto al pueblo chino por no acudir a la exposición de los guerreros de Terracota en Alicante justo el día en el que me estoy reuniendo con el presidente chino Xi en Pekín", manifestaba el jefe del Ejecutivo. Y seguía: "Resulta patético ir a Bruselas para intentar boicotear los fondos europeos, la solución Ibérica y la reforma de las pensiones mientras Bruselas da luz verde a estos proyectos tan importantes para nuestros conciudadanos". Pero es justo en este momento, cuando el presidente del Gobierno se "viene arriba" en su argumentación: "Y más que patético, yo diría que resulta "peripatético" ir al país que ostenta la presidencia rotatoria de la UE para hablar mal de la próxima presidencia española. Y en este caso, de mala fe, usted demostró una insolvencia supina (...) Esto, señor Feijóo, no lo cura ni una curandera".

Las redes no perdonan y están al quite de cualquier "error" en los políticos, así que no hubo que esperar mucho para ver cómo algunos se preguntaban qué había querido decir Sánchez con aquello de "peripatético". Si uno acude a la Real Academia Española (RAE) se encuentra con varias definiciones.

Del lat. peripatetĭcus, y este del gr. περιπατητικός peripatētikós; propiamente 'que pasea', porque paseando enseñaba Aristóteles. 1. adj. Fil. Que sigue la filosofía o doctrina de Aristóteles. U. t. c. s. 2. adj. Fil. Perteneciente o relativo a la filosofía o doctrina de Aristóteles. 3. f. eufem. Prostituta callejera. ]] Llegados a este punto, cabe preguntarse varias cosas. La primera es si Sánchez tenía claro que una de las acepciones de "peripatético" es "prostituta callejera", aunque todo indica que no era consciente de ello. También cabe preguntarse si su intención era llamar "paseante" a Núñez Feijóo, pero tampoco tiene mucho sentido en esa frase. En definitiva, todo apunta a que el jefe del Ejecutivo tiró de diccionario y erró. Quizá su intención no era más que remarcar que la actuación del líder del PP le parecía "súper patética". [[CONTENT:Html|||6448f1f8f284b0e44b9b9488|||images/play_html.png

Hay quien apunta que sí existe un "uso coloquial" de la palabra peripatético que se ajusta a la frase de Sánchez y cobra mayor significado: "Perteneciente a este sistema o secta. Ridículo o extravagante en sus dictámenes y máximas". Quizá este fuese el verdadero significado de sus palabras, pero la polémica está servida.