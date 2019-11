Los candidatos de PP, Cs y VOX hablan para LA RAZÓN sobre Cataluña y el 10-N

Los candidatos del centroderecha analizan para LA RAZÓN el repunte del desafío soberanista y la violencia que amenaza la jornada electoral ante la “inanición” del Gobierno socialista.

Pablo Casado / Candidato del PP

«He propuesto a Sánchez hasta 12 medidas y ha mirado a otra parte»

–¿Es democrático que el independentismo violento pueda alterar la campaña con un recrudecimiento de su ofensiva?

– No es que no sea democrático, es que es una nueva ilegalidad del independentismo, que además está penada y perseguida. Estamos hablando de algo muy serio. No es gamberrismo. No. Es terrorismo urbano, corte de carreteras, quema de contenedores, huelgas salvajes en universidades e institutos y todo ello alentada desde las instituciones... Más de 300 policías heridos, que están cumpliendo su labor, están siendo perseguidos e investigados por las propias autoridades. Esto no puede continuar. Y, sobre todo, Pedro Sánchez no puede seguir en el alambre como un funambulista: o está con los constitucionalistas o con los que quieren acabar con nuestra Constitución.

–¿Habría que tomar alguna medida para evitarlo?

– Hasta doce medidas le he propuesto al presidente del Gobierno y ha preferido mirar para otra parte. Si hubiera aplicado, como le dijimos, la Ley de Seguridad Nacional, seguramente hoy no estaríamos hablando de Mosos investigados. Y si hubiera mandado el requerimiento a Torra, ya se hubiera cuidado el presidente de la Generalitat en cumplir la ley y no alentar a los que jalean la violencia. Y desde luego que hace tiempo tenía que haber intervenido las cuentas de un Gobierno que promueve huelgas salvajes como las que se están dando estos días en las aulas universitarias. Sánchez está sometiendo la aplicación de la Constitución a su cálculo electoral. Quiere seguir gobernando con los independentistas porque les debe el puesto y seguirá sin hacer nada. ¿Cómo es posible que todavía no haya roto los pactos que tiene el PSC en 40 ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona con todo lo que está pasando?

–¿Aceptará que se adopten medidas excepcionales como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional si hay más revueltas o el consejero de Interior es cesado?

–He pedido que se aplique ya la Ley de Segridad Nacional, no solo para garantizar la coordinación sino también para proteger a los Mossos. Es el President de la Generalitat el que se ha situado al margen de la ley alentando la violencia y cortando carreteras.

– Ante esos actos violentos, ¿estaría dispuesto a participar en un gesto de unidad constitucionalista al margen de intereses electorales?

–El mayor gesto de unidad constitucionalista es que Sánchez acepte mi propuesta y envía a Torra el requerimiento para que acate la Constitución.

–¿Cree que deben flexibilizarse los protocolos y reforzar los medios para que la Policía no se sienta tan desprotegida, como dice que se sintió, en los anteriores episodios de graves algaradas?

–La aplicación de la Ley de Seguridad Nacional evitaría que se produjera esta desprotección. Es incomprensible que el Gobierno aun no lo haya hecho.

Albert Rivera / Candidato de Cs

«La solución es aplicar la Constitución juntos y cesar a Torra»

–¿Es democrático que el independentismo violento pueda alterar la campaña?

–El separatismo lleva mucho tiempo utilizando métodos que no son democráticos para intimidar a los constitucionalistas, aunque parece que hay políticos que lo descubren ahora. ¿Es democrático el adoctrinamiento que sufren desde hace décadas los alumnos de los colegios y universidades en mi tierra? Cuando decidí dar un paso adelante, dejar mi trabajo en la empresa privada y entrar en política fue para defender a personas que sufrían lo mismo que yo mientras PP y PSOE miraban para otro lado o pactaban con los nacionalistas y les hacían más concesiones a cambio de apoyo en Madrid. La obligación de un Gobierno nacional es garantizar que se respeten los derechos y libertades de todos los ciudadanos en toda España. Es más urgente que nunca que los constitucionalistas nos unamos para defender la libertad. El Gobierno tiene que actuar, y tendrá mi apoyo si lo hace, pero no si no se mueve. Sánchez no puede esperar que Cs y PP le apoyemos sin hacer nada.

–¿Habría que tomar alguna medida para evitarlo?

–Por supuesto que sí. Pero Sánchez está haciendo como hizo Rajoy en su día: negar la realidad, hasta que le explota en la cara. Sé de lo que hablo, porque yo estaba ahí. Cuando le pedí a Rajoy que no levantara el 155 a Torra me dijo que no podía ser, que había pactado con Sánchez salir corriendo de Cataluña. Parece que PP y PSOE no aprenden de los errores, porque el PSOE se niega a romper con Torra y el PP quiere transferirle más competencias. En Cs tenemos un máster en lucha contra el nacionalismo, sabíamos lo que iba a pasar y sabemos lo que hay que hacer: aplicar la Constitución para destituir a Torra. Por eso tendemos la mano a PP y PSOE. Somos el primer partido de Cataluña y sabemos cómo hacerlo.

–¿Aceptará que se adopten medidas excepcionales como la Ley de Seguridad Nacional si hay más revueltas o cesan al consejero de Interior?

–Esa propuesta de Casado mantendría a Torra en su puesto. No es una solución. La solución es aplicar la Constitución juntos y cesar a Torra, además de enviar a todos los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hagan falta. El artículo 155 está para casos como éste, y que es el único que garantiza que resolvamos el principal problema para la convivencia: Torra.

–Ante esos actos violentos, ¿estaría dispuesto a participar en gesto de unidad constitucionalista al margen de intereses electorales?

–Llevamos un mes y medio pidiendo a Sánchez que se siente con Cs y con el PP. En mayo, yo mismo le ofrecí un Pacto de Estado para Cataluña, contra la despoblación, sobre inmigración, educación y lucha contra el terrorismo. Pero Sánchez se reía. E hizo lo mismo el 11 de septiembre cuando volví a pedírselo. Cs tiene siempre la mano tendida,al margen de las discrepancias con cada partido. Estamos en desacuerdo con Sánchez en muchísimas cosas, pero los españoles siempre nos van a encontrar en el lado correcto de la historia. Cuando recibes amenazas de muerte durante años y tu familia es acosada cada día por los totalitarios, no existen los intereses electorales.

– ¿Cree que deben reforzar los medios para que la Policía no se sienta tan desprotegida, como dice que se sintió, en las graves algaradas?

–Pedí a Sánchez y le ofrecí todo nuestro apoyo para que enviara el máximo de efectivos disponibles. Podemos tomar el control de los Mossos desde Interior, pero hace falta voluntad política. Necesitamos que el Gobierno reconozca lo que sucede en Cataluña y después unirnos y aplicar la Constitución a un gobierno en rebeldía como el

de Torra.

Santiago Abascal / Candidato de Vox

«Hay que aplicar la ley sin demora, lo demás son paños calientes»

– ¿Es democrático que el independentismo violento pueda alterar la campaña con un recrudecimiento de su ofensiva?

– Todo aquello que está fuera de la ley es antidemocrático por naturaleza. No hay democracia allí donde no está vigente el Estado de Derecho, es decir, el orden constitucional que garantiza y vela por los derechos fundamentales y libertades de todos los españoles. Tampoco debemos caer en la falacia de distinguir entre dos tipos de separatismo: uno violento y otro que sea pacífico. Ambos son dos caras de la misma moneda: el movimiento subversivo que está presente en Cataluña y en otras regiones España.

– ¿Habría que tomar alguna medida para evitarlo?

– El Gobierno debe utilizar todos los recursos del Estado para garantizar el libre ejercicio del derecho al voto de todos los españoles. Esta misma pregunta pone de manifiesto la anómala situación democrática en la que se encuentra inmersa la nación; así como la incapacidad del PSOE y del resto de partidos, a lo largo de los años, para asegurar los derechos de todos los españoles.

– ¿Aceptará que se adopten medidas excepcionales como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional si hay más revueltas o el consejero de Interior es cesado?

– En VOX, lamentablemente, siempre hemos ido por delante. Exigimos hace cinco años la aplicación del artículo 155. Finalmente, PP, PSOE y Ciudadanos se vieron forzados a aplicarlo a destiempo, a medida del separatismo y con tibieza. Por tanto, no sólo aceptaremos la aplicación de la ley, sino que exigiremos que se haga uso del artículo 116 de la Constitución para declarar el estado de excepción en Cataluña tal y como, por otra parte, pedimos hace dos semanas.

– Ante esos actos violentos, ¿estaría dispuesto a participar en gesto de unidad constitucionalista al margen de intereses electorales?

– El mayor gesto de unidad constitucionalista consiste en respetar y hacer respetar el orden constitucional. Todo lo demás son paños calientes. Hay que aplicar la ley, todo el peso de la ley, sin demora y con convicción.

– ¿Cree que deben flexibilizarse los protocolos y reforzar los medios para que la Policía no se sienta tan desprotegida, como dice que se sintió, en los anteriores episodios de graves algaradas?

– Llevamos diciendo hace tiempo que hay que dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todos los recursos necesarios para el correcto y mejor desempeño de sus funciones. Por cierto, lo que hemos visto en Cataluña no son episodios de «graves algaradas». Son episodios violentos y el mejor modo de combatirlos pasa, en primer lugar, por denominarlos correctamente: atentados contra el orden público y los derechos fundamentales y libertades de todos los españoles.