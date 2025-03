Los mandos antidrogas piden más respaldo judicial para combatir a los narcos

Narcolanchas a plena luz del día en el Guadalquivir, tiroteos con armas de guerra o toneladas de cocaína en contenedores. Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil expertos en la lucha antidrogas se tienen que enfrentar a diario contra estas peligrosas circunstancias. La pregunta clave que se hace la sociedad es cómo se puede frenar a estas organizaciones criminales. LA RAZÓN ha contactado con mandos policiales que ofrecen respuestas y solicitan medidas para poder desarrollar su trabajo.

Hace un mes, Cádiz fue la ciudad escogida para celebrar la IV Reunión Ministerial de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado que integran Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia y España. Fue la primera vez que nuestro país acogía este evento y el ministro del Interior sacó pecho de la lucha contra los narcos.

Las cifras reflejan que la presión contra estas organizaciones criminales se ha incrementado. En los últimos seis años se han detenido a 25.000 personas y se han desarrollado más de 30.000 operaciones contra la venta de drogas. Marlaska reconoció en una entrevista en la Cadena Ser Cádiz que "podemos y debemos hacer más".

"Recuerdo una imagen muy clara, tenemos en la retina cómo a plena luz del día, miembros de una organización criminal entraban en un hospital y se llevaban a un narco que estaba detenido como si no pasara nada. Ese era el sentimiento de máxima impunidad que uno podía imaginar; algo que no existe a día de hoy ni en el Campo de Gibraltar ni en la zona, y algo que era consecuencia de inversión cero. Los narcos no campan a sus anchas", valoró el titular de Interior.

Estas afirmaciones han hecho mella en los mandos de la lucha antidrogas tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional que están sobre el terreno luchando contra estas organizaciones criminales. Y es que en los últimos meses se han visto imágenes de narcos con armas de guerra desembarcando droga en el río Guadalquivir o persecuciones con tiroteos a plena luz del día.

Y como no recordar la tragedia del asesinato hace más de un año de David y Miguel Ángel en Barbate al ser arrollados por una narcolancha. Ese día las organizaciones criminales cruzaron una línea que nunca se había sobrepasado. "Sabíamos que algún día iba a suceder algo así. La violencia se había incrementado meses antes", relatan estas fuentes policiales.

La situación del narcotráfico en España

La superioridad de las embarcaciones de los delincuentes sobre las que portan las autoridades era clara. Una ley no escrita en las persecuciones marcaban que estos narcos huían de las patrullas pero nunca confrontaban con ellas. Ese día todo cambió. Un cambio que se sigue viendo a día de hoy: no evitan el enfrentamiento.

No obstante, el trabajo de OCON Sur y el refuerzo en el Campo de Gibraltar ha dado sus frutos. Los narcos han decidido varias la estrategia de sus negocios. Han cambiado esa zona por el Guadalquivir. Tienen una ruta marcada y ya es descrita por muchos como la "autopista de la droga".

Otro de los factores que han tenido su impacto en los últimos tiempos es la llegada de nuevos actores. Desde hace años, estas bandas han fijado en España su punto de blanqueo de capitales. La presión en otros países han provocado que ahora nuestro país sea el "puerto logístico" de la entrada de alijos. Siempre ha sido así pero se ha incrementado en los últimos años.

Estos grupos no son otros que la temida "Mocro Maffia" que lleva décadas azotando en Países Bajos. Son los narcos más poderosos, violentos y sin escrúpulos que manejan los hilos del tablero desde ciudades como Dubái. También están intentando obtener parte del negocio el "Cártel de los Balcanes".

Con estos peligros sobre la mesa, una de las preguntas que se hace la sociedad es: ¿Cómo se pueden frenar a estas organizaciones criminales?. LA RAZÓN se ha puesto en contacto con mandos de la lucha antidrogas que ofrecen algunas claves y reclamaciones para que su lucha sea más efectiva.

Una de las primeras medidas que reclaman estos expertos es que les proporcionen más medios materiales y humanos. La carga de trabajo durante las investigaciones es muy significativa. "Tenemos que detener a un capo que no toca nunca la droga y que guarda todas las cautelas", remarcan.

Para llegar a estos jefes deben estar meses de vigilancias tras sus pasos esperando que comentan cualquier error. Ante esta situación necesitan más agentes para poder llevar a cabo todas las funciones que necesitan.

Juzgados para la droga

Uno de los problemas que se están encontrando para el refuerzo de las plantillas es lo "poco atractivo" que resultan estos destinos para los policías y guardias civiles. "Los salarios tienen que ir acorde a las horas que trabajan. Se deben recompensar estas horas con ascensos y felicitaciones", subrayan.

En cuanto los medios, los mandos reclaman que se les proporcione vehículos más rápidos y armas largas. Los coches serían claves para poder enfrentarse de tú a tú con estas bandas que tienen muchos caballos en sus motores.

La segunda de las medidas que ponen sobre la mesa sería las modificaciones de la legislación de enjuiciamiento criminal. Especialmente en lo referente a la solicitud de medidas para la lucha contra el tráfico de drogas.

Los mandos y sus agentes se encuentran con muchos impedimentos, cada vez más, para poder conseguir poner balizas o pinchazos telefónicos. Una circunstancia que complica las investigaciones y suponen meses de retraso en su trabajo.

Así, la tercera de sus reclamaciones también tiene que ver con el ámbito judicial. "No puede ser que investiguemos a un narco y después de detenerle a los ocho meses le tengamos en otras diligencias", afirman uno de estos policías.

Los narcos ganan tiempo

Por ello, apuestan por crear juzgados especializados en el tráfico de drogas y una reforma de la ley penitenciaria. "Los procedimientos se dilatan en el tiempo y las condenas son mínimas", lamenta.

Muchos de estos delincuentes saben que en pocos años saldrán a la calle y podrán disponer de nuevo de su gran patrimonio. Otros muchos incluso siguen dirigiendo sus organizaciones desde las cárceles. Todos son beneficios para estos delincuentes mientras que Policía Nacional y la Guardia Civil luchan con todo lo que tienen a su alcance.

El último de los puntos de su lista de deseos es quizás el más complicado de conseguir: "voluntad política para acabar con el narcotráfico". "Es un problema que escala en la sociedad y sin un consenso mayoritario no se puede hacer nada", añaden.

Mientras no se cumplan estos puntos será muy difícil dar caza a los capos de la droga. Hay algo que tienen claro estos agentes: no van a parar. A pesar de las horas de trabajo, las amenazas y las resignaciones tienen claro que su cometido es acabar con estos narcos.