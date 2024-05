Marhuenda: "La regulación de la información siempre acaba buscando limitar la libertad"

Francisco Marhuenda ha abierto el ciclo de desayunos informativos de La Razón reivindicando que, en un panorama lleno de incertidumbres, el periódico aspira, con estos actos, a "dar voz a la pluralidad de la sociedad española". Marhuenda ha comenzado su intervención en un tono distendido y se ha felicitado del poder de convocatoria del evento. "Hay tantas autoridades aquí del PP, que se podría celebrar un comité ejecutivo", ha señalado.

El director de La Razón ha reconocido tener "gran simpatía y afecto personal" por Dolors Monserrat, porque más allá de ser ambos catalanes, la madre de la candidata del PP a las elecciones europeas fue su compañera durante su etapa en el Parlament. "Me trató como a un hermano pequeño", ha reconocido. Ya entrando en materia, Marhuenda ha valorado que en estos "tiempos vertiginosos políticamente", las "elecciones europeas tienen una relevancia mucho mayor que en otras ocasiones, tienen un impacto nacional enorme", ha asegurado, recordando que "llevamos un ciclo electoral muy intenso y no sabemos si en breve lo será todavía más", apuntando a un posible adelanto de las elecciones generales.

El director de La Razón ha hecho un alegato en favor de la libertad de información. "En estos tiempos en los que se habla tanto de la información, no hay como la información de calidad que este grupo intentan trasladar a la opinión", ha avanzado. "A los periodistas nos gusta trabajar en libertad. Ser periodista no es un pase de circulación por el Código Civil y Penal, cuanto menos regulado esté, mejor mucho mejor para que desarrollemos nuestra actividad. Las grandes democracias intentan no regular, porque la regulación siempre acaba buscando limitar la libertad. La libertad de información es muy importante. Cada uno tiene su criterio, no hay que adoctrinar, simplemente darles información y ya sabrán discernir", ha reseñado.