María Jesús Montero defiende que "siempre" ha estado a favor de la quita de la deuda, pero la hemeroteca la desmiente

El curso político ha comenzado con la primera sesión de control al Gobierno tras el parón del verano. Como era de esperar, el tono bronco y las acusaciones cruzadas han sido las protagonistas de un debate que ha girado en torno a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno contra el "genocidio" en Gaza, la gestión de los incendios forestales o la quita de la deuda a las autonomías.

Respecto a este último punto, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pronunciado unas palabras que han suscitado polémica cuando, durante una interpelación del diputado popular Juan Bravo, ha asegurado que ella "siempre" defendió la quita de la deuda.

El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, preguntaba a la vicepresidenta sobre esta cuestión y sobre su cambio de parecer al respecto, cuando la ministra ha asegurado que nunca ha cambiado de opinión.

"Cuando uno tiene que salir a la palestra a defender lo indefendible, hace intervenciones como la suya. Yo siempre he defendido la condonación de la deuda", ha aseverado la ministra, refiriéndose a su etapa como consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía.

Todo ello mientras explicaba que la condonación de la deuda "ofrece una ventaja para las comunidades de tener menos carga financiera", a la par que recordaba que el 73% de la quita va dirigida a comunidades gobernadas por el PP. "¿Quién diría que 'no' a que le perdonen la deuda? Lo hacen porque se les cae el argumentario de que este Gobierno privilegia a unos territorios frente a otros", ha aseverado con contundencia la ministra Montero.

La hemeroteca desmiente su férrea defensa

Sin embargo, un vídeo de 2018, cuando Montero era consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, parece desmentir la afirmación que ha hecho hoy en el Congreso de los Diputados de que "siempre" defendió la condonación de la deuda.

La ahora vicepresidenta del Gobierno analizaba en una rueda de prensa la propuesta del por entonces ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, que planteó una reestructuración de la deuda de las comunidades, o lo que es lo mismo, una condonación o quita de la misma.

Sin embargo, a la por entonces consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía [María Jesús Montero] se mostró claramente en contra de la misma. "El señor Montoro no puede pretender que vía reestructuración de la deuda o condonación se pueda sustituir el debate. No lo vamos a compartir por mucho que se beneficiara a Andalucía de una propuesta que se hiciera. El debate es insustituible", aseveraba por entonces.