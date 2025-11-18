La Marina mauritana rescata a 227 personas que se dirigían a Canarias

La guardia costera de Mauritania haa rescatado a 227 inmigrantes indocumentados a bordo de una embarcación en peligro frente a la costa de Nuadibú, según un comunicado emitido por las autoridades locales. La operación de rescate se inició tras el hallazgo de una embarcación que había zarpado de Gambia a principios de noviembre. El comunicado especifica que la travesía duró más de diez días, durante los cuales los pasajeros, procedentes de varios países africanos, estuvieron expuestos a condiciones extremas.

Según la guardia costera, los equipos médicos y de seguridad enviados al lugar evacuaron de inmediato a los inmigrantes y les brindaron atención médica. Muchos de ellos sufrían de agotamiento severo debido a la falta de alimentos y agua. Las autoridades indican que la atención de emergencia proporcionada ha estabilizado a la mayoría de los rescatados.

Quince inmigrantes en estado crítico fueron trasladados a un hospital en Nuadibú para recibir tratamiento adicional. Uno de ellos falleció poco después de su ingreso, según los servicios médicos.

Las autoridades mauritanas afirman que continúan las operaciones de control, identificación y asistencia, ya que el norte del país sigue siendo uno de los puntos de cruce más transitados hacia las Islas Canarias, en el epicentro de la persistente presión migratoria a lo largo de la ruta atlántica.